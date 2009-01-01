Миротворцы на Донбассе: к чему приведут ритуальные танцы США и России

Ситуация на Донбассе требует от украинского руководства не только соблюдения норм международного права, но и умение брать на вооружение методы гибридной дипломатии.

Тема введения "голубых касок" на восток Украины достаточно активно муссируется в украинских и западных медиа. Некоторые воспринимают миротворцев ООН как панацею, другие опасаются, что появление иностранных военных (его должна санкционировать Верховная Рада) будет способствовать замораживанию конфликта на Донбассе. Постараемся разобраться.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на минувшей неделе заявил, что проект резолюции о введении

Миротворцы не Донбассе не входят в планы Кремля Reuters

миротворцев на Донбасс практически готов, и Украина готовит его вместе со своими западными партнерами. До этого отечественное информационное пространство всполошило предложение спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера к официальному Киеву воздержаться от внесения альтернативной российской резолюции по этому вопросу. Однако привычной нашему обществу "зрады" в данном случае нет. Практика Объединенных Наций предполагает в случае наличии двух резолюций по одному вопросу поиск общего знаменателя, который может оказаться и утомительным, и контрпродуктивным.

Есть и чисто психологический фактор: трудно представить себе причины, по которым Россия пойдет на принятие резолюции Совбеза ООН по миротворцам на Донбассе в тот период, когда непостоянным членом СБ ООН является Украина, ведь внешняя политика Кремля направлена на демонстрацию несамостоятельности нашей страны мировому сообществу. Поэтому оптимизм по вопросу миротворцев выглядит несколько надуманным. Не стоит забывать, что стопроцентного прекращения огня вдоль линии противостояния не наблюдается, хотя интенсивность боевых действий, безусловно, не такая высокая как в 2014 – 2015 годах.

Есть и еще один важный момент: решение о введении миротворцев будет фактически двухфазовым. Сначала будет дано принципиальное согласие Совбеза, а уже потом будет определяться мандат, состав и вооружение "голубых касок". Прозвучавшая в прессе численность в 20 тысяч человек выглядит стартовой позицией для политического торга США и России, которая вряд ли намерена уступать по стратегическому вопросу о контроле российско-украинской границы на Донбассе. Если миротворцы ООН встанут на границе между двумя государствами, самопровозглашенные республики вряд ли смогут существовать дальше.

Присоединение Штатов к процессу поиска путей урегулирования на Донбассе стала для Кремля неприятным сюрпризом, как и активность Курта Волкера. Его челночная дипломатия имеет хорошие шансы принести свои плоды. Правда, последние переговоры Волкера в Белграде со спецпредставителем Путина Владиславом Сурковым, во время которых российская сторона восприняла только 3 из 29 абзацев предложений США к проекту резолюции СБ ООН об урегулировании на Донбассе, подтверждает предположение о непростом переговорном пути. Не лишним будет упомянуть о факторе президентских выборов в России, во время которых Путину не имеет смысла идти на уступки, вопреки распространенному на Западе мнению.

Украина в этой ситуации имеет все шансы обозначить собственную позицию, приняв закон о реинтеграции Донбасса, в частности, назвав Россию агрессором. А вот разрыв дипломатических отношений, фактически замороженных с 2014 года, вряд ли целесообразен, ведь реакция на него будет не только внутри Украины, от власти России, но и от наших западных партнеров. Ситуация на Донбассе требует от украинского руководства не только соблюдения норм международного права, но и умение брать на вооружение методы гибридной дипломатии.

Евгений Магда