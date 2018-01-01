Многие удивляются: как это кремлядь до сих пор сидит в Telegram

На самом деле удивляться здесь нечему. Ведь смысл вовсе не в создании правил, которые будут работать.

Многие удивляются: как это кремлядь в Телеграме вовсю призывает ставить бездуховный ВПН? Причем речь не только о тех мурзилках, которые за малую плату изображают здесь инсайдеров из АП и спецслужб. Всякие Маргариты Симоньян и прочие ведь тоже занимаются демонстративным саботажем решений начальства.

На самом деле удивляться здесь нечему. Вообще наличие двойных стандартов, противоречащих друг другу правил, расхождений деклараций и реальности - самая суть политики в автократии. Ведь смысл вовсе не в создании правил, которые будут работать. В таком случае элите самой пришлось бы им следовать, а это противоречит самой идее абсолютизации власти. Настоящая власть характеризуется не исполнением правил, а, напротив, способностью действовать вне правил, ПРОИЗВОЛОМ. Регуляции должны не упорядочивать жизнь, а, наоборот, вносить хаос и, тем самым, максимизировать возможности для произвола.

Пускай одни законы противоречат другим, а все они вместе противоречат здравому смыслу. Пускай исполнение будет физически невозможно. Теперь над каждым висит дамоклов меч. Каждого можно наказать, но кого именно - уже решит начальство. Плохие законы подстегивают людей к очевидной стратегии поведения - поиску благосклонности начальства. Для того и нужны.

Блокировка Телеграма - просто тысяча какое-то по счету правило, которое не будет соблюдаться. Зачем этим несоблюдением бравировать публично? Возможность плевать на правила обязательные для простых смертных указывает на статус человека в иерархии, говорит о могуществе его патронов. "Смотрите, я Песков, у меня есть усы и я клал на ФСБ" - это форма саморекламы. Вероятно, так же следует расценивать привычку бравировать коррупционными доходами, выставлять племенных дочерей на балах Татлера и т.д. Забавно: если раньше наличие Телеграма для чиновников было модным, но опциональным, то с блокировкой, видимо, станет обязательным. "У него нет Телеграма? Он что, таганских судей боится? Ну и ло-о-ох... "

При этом в целом такое поведение способствует выживанию системы, где на каждого есть папка компромата, собранная им же самим. "Воровал, возил детей в Лондон, юзал Телеграм" - понятно, что все воровали и юзали, но есть нюанс...

Михаил Пожарский, российский журналист, публицист