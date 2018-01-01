Может ли Путин втянуть мир в ядерную войну

Российский президент пока не загнан в угол и вынужденного прыжка от него ситуация не требует.

Путин потряс боеголовками перед миром Twitter

Сегодняшний спич Владимира Путина с заявлением о готовности применить ядерное оружие против неприятелей уже вызвал немало истеричных ноток у наблюдателей. "Мир на грани катастрофы", "Безумный маньяк", "Новый карибский кризис" и прочее "как страшно жить". И действительно слушая такое можно на время забыть и о том, что речь предвыборная и о том, что о такой готовности Владимир Владимирович заикался и ранее, но как-то мир после этого не рухнул.

"Любое применение ядерного оружия против России или ее союзников, малой, средней, да какой угодно мощности, мы будем рассматривать, как ядерное нападение на нашу страну. Ответ будет мгновенным и со всеми вытекающими последствиями. Ни у кого на этот счет не должно быть никаких сомнений", — сказал Путин.

У слушателя открывается рот, расширяются зрачки и воображение живо рисует загнанную в угол крысу из самой первой предвыборной книги-интервью Путина, готовую бросится в свой последний отчаянный бой. Вот же кровавый тиран, сам - не мальчик и всех с собой забрать может. Боже упаси. Тезис о безумстве российского национального лидера подкрепляется и тем фактом, что данная тирада явилась продолжением не менее апокалиптического заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, заявившего днями, что, дескать, США готовят Европу к применению тактического ядерного удара по России.

"Ядерному разоружению препятствует и сохранение американского нестратегического ядерного оружия в Европе, сопровождающееся дестабилизирующей практикой "совместных ядерных миссий". В рамках этих миссий с грубым нарушением Договора о нераспространении неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения американских нестратегических ядерных боеприпасов и привлекаются к освоению соответствующих навыков. Всем должно быть понятно, что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России", — заявил российский министр.

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Таким образом, выходит паритет. Вы нас – мы вас.

Казалось бы, еще относительно недавно подобные заявления были уделом фриков вроде Дмитрия Киселева, пугавшего США с телеэкрана в марте 2014 года года радиоактивным пеплом и повторившего свои изыскания на тему в октябре 2016-го. Люди посерьезнее потом, помнится, путались в показаниях, мол, кого вы слушаете, не угрожаем, но таки можем. Правда, потом, спустя год после аннексии украинского полуострова о готовности применить ядерное оружие в ходе оккупации Крыма заявил сам Путин в одноименной псевдодокументальной агитке. Но потом снова тема была отдана на откуп фрикам.

И вот совсем недавно разоблачения от Лаврова, а сегодня разоткровенничался и "сам" Путин.

При этом он потребовал, чтобы с Россией сели за стол переговоров. "Пора прекратить раскачивать лодку, которая называется планета Земля", — также заявил он.

Жаль, что, когда он это изрек, в Америке была ночь, ато весь штатовский истеблишмент мигом забыв слова "Украина", "Сирия", "хакеры", "Магнитский", сорвался бы в Москву с отмененными санкциями и предложениями всяческих преференций. Не губите, Владимир Владимирович…

Между тем, не стоит все же запасаться валерьянкой и обустраивать подземные бункеры. Крыса наша вовсе не загнана в угол и вынужденного прыжка от нее ситуация не требует. Как отмечает множество аналитиков, что пусть и бедненько, в изоляции, но ресурс прочности путинской России еще достаточно велик, может, и с десяток лет протянуть. А там, как говорится, толи ишак, толи падишах.

Кроме того, этот режим - это ж не столько Путин как 65-летняя личность, а система, в которой вертится множество тех, чьи и фамилии нам могут быть неизвестны, но и по моложе и не так круты, как ВВП – пожить еще хотят. А от момента принятия решения в самой безумной голове и старта соответствующих ракет (кстати, а не уподобятся ли они российской С-300 в Сирии исчезающей в самые неподходящие моменты?) проходит какое-никакое, но время.

Стареющий российский лидер может сколько угодно трясти телесами перед своими подданными и боеголовками перед миром, но его солдафонский юмор в приличном обществе могут оценить совсем иначе, чем рассчитывает "бабушка с половыми органами дедушки". Так в тот же день, когда Путин в очередной раз решил "тряхнуть" в Вашингтоне отозвалось эхо в лице командующего ядерными силами США Джона Хайтена:

"Россия является самой значительной угрозой, потому что в данный момент только она угрожает самому существованию нашей страны. Поэтому нам нужно посмотреть на это с такой перспективы", — заявил он.

Можно, конечно, считать эти слова подтверждением упомянутых заявлений Лаврова и Путина. Но это если не знать количество механизмов доведения государств до краха без всяческого применения любых вооружений и не жить логикой самоубийц. А США, судя по всему, жить хотят.

Вадим Довнар, журналист для "Главреда"