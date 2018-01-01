Президент Трамп не собирается извиняться ни перед кем и ни за что

Главный редактор старейшего и респектабельного журнала The Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал статью, в которой поведал читателям о своих попытках выяснить существует ли такое понятие как внешнеполитическая Доктрина Трампа и, если существует, то в чем ее суть.

Пробираясь в течении пары месяцев к самым верхним эшелонам власти Белого Дома, Голдберг столкнулся со следующими пояснениями Доктрины Трампа.

От чиновников низшего звена, отвечающих за внешнюю политику, Голдберг услышал следующее пояснение сути Доктрины Трампа:

"Никаких друзей и никаких врагов". Это означает, что США не должны быть участников никаких альянсов. Страны , которые хотят иметь хорошие отношения с Америкой должны быть просто лояльны США и ее политике.

От высокопоставленного чиновника департамента Советника по Национальной безопасности США (второй эшелон) Голдберг получил следующее пояснение Доктрины Трампа:

"США обладают уникальной возможностью дестабилизировать мир в любой его точке и должны извлекать для себя внешнеэкономические преимущества из этого. США стараются вывести из равновесия не только своих противником, но и своих союзников, чтобы они были более покладистыми"

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Когда Голдберг , наконец, добрался до самого верха, до людей , входящих в самый узкий круг общения Трампа, он высказал им скепсис , что Доктрина Трампа вообще существует.

"Вы не правы" - ответил один из них. " Доктрина Трампа существует"

"В чем же она?" - спросил Голдберг

Вот что он услышал в ответ:

"Мы - Америка, бл*дь! Вот это и есть Доктрина Трампа! Обама извинялся перед каждым и за все. Президент Трамп не собирается извиняться ни перед кем и ни за что. Поэтому точнее будет сказать, что его доктрина это "Мы - Америка, бл*ди!"

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Голдберг пишет, что он просто остолбенел, когда осознал, ЧТО за люди находятся на самой вершине власти в США и как они понимают роль Америки в мире.

P.S. Автор полагает , что он смог правильно перевести фразу "We are America, Bitch!"

Андрей Головачев, политический эксперт