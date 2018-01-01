На деревню дедушке Дональду Трампу

И Надежда Савченко, и Назар Холодницкий ищут поддержку в Белом доме.

И Савченко, и Холодницкий надеются на помощь Белого дома Открытые источники

Вера Савченко, сестра Надежды, написала письмо дедушке. Но не на деревню, а сразу в Белый Дом, президенту США, "лично, жду ответа, как Кличко Пасхи". Мол, извольте вытащить Надежду из застенков. Раз начали, то полагается продолжать. Потому что Надежду за намерение баллотироваться в СИЗО упекли. И не екает нигде у родственников Надежды, что она по американским законам наговорила на десятку минимум...

И вообще, если бы у нас в СИЗО заметали всех, кто вдруг проснулся будущим президентом, то "95 квартал" удавился бы от зависти. Потому что в СИЗО сложился бы блестящий юмористический коллектив из стендап-комиков вроде Кивы с Ляшко, да и с музыкальным сопровождением все было бы на уровне.

Думаю, за океан за поддержкой будет обращаться и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий. Он полагает, что у него есть там концы и связи. Но вопрос в том, у кого их больше — у него или у Сытника с записными антикоррупционерами вроде Найема и Лещенко.

Вообще-то, Холодницкий страдает за то, что возжелал быть "решалой". Вот НАБУ подает материалы на какого-то прохвоста, а Холодницкий свысока решает — давать материалам ход или повременить. И наоборот, из Генпрокуратуры просят не форсировать расследование против нужного депутата, а Холодницкий надувается и отвечает, глава САП — это воплощенный закон, понимаешь, а закон суров до холодного обморока.

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Именно возможность решать в Украине синоним власти. А за такой властью тянутся и коррупционные возможности. Вот только Холодницкий до них дотянуться вряд ли успел. Не учел он, что Сытник прикидывает, насколько здорово он будет смотреться на 4 этаже Банковой. Не в эти, так в следующие президентские выборы. Коболев, говорят, ресурсом его готов обеспечить. А тут вдруг какой-то Холодницкий, как весенняя яма на дороге к светлому будущему.

Опять же Юрий Луценко убежден, что борьба с преступностью и коррупцией — его персональный пиар-огород. И чужих коз он в этот огород запускать не намерен, там капусты самому мало.

Короче, Холодницкий начинает ходить на допросы, а мы очень скоро поймем, не переоценил ли он свои заокеанские связи, или наоборот, Сытник с Луценко его недооценили.

Но Белый Дом, как по мне, будет решать вопрос с причиной, а не со следствием. То есть, с Петром Алекссевичем, а не амбициозными функционерами, каковых у нас хоть на экспорт грузи.

Александр Кочетков, аналитик, политолог