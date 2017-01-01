Россия подпитывает конфликты в регионе и провоцирует новый виток эскалации.
- Турция начала два дня назад военную операцию в Сирии фактически против всех. Теперь Иран, союзник РФ, выдвинул Турции ультиматум. Регион готов взорваться окончательно.
- РФ поставило новые вооружения и военную технику в Азербайджан. И при этом дало военный кредит Армении. Это разжигание войны.
- Сербы обратились в РФ с просьбой ввести войска в связи с убийством их политического лидера и требуют раздать оружие. И что-то мне подсказывает, что они его получат или откопают где-то в шахтах.
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Эта политика подпитывать конфликты и дестабилизацию ведет к негативным последствиям для всех.
Уверен, что нас тоже ждет новый виток эскалации.
Напомню, что в Афинах был теракт в посольстве Украины, пророссийские террористы застрелили полицейских в Одессе, а теперь Кабул. И это на фоне того как РФ разжигало противостояние между Украиной и нашими добрыми соседями.
Нас ждет тяжелый год. Но мы выстоим. Потому что, мы несем конструктив, а он всегда победит ненависть и деструктив, вопрос только когда и какой ценой.
Мирослав Гай, волонтер, глава благотворительного фонда "Мир и Ко"