Настоящий российский патриот желает поражения РФ на ЧМ-2018

Каждый забитый мячик или заброшенная шайба становятся очередным шприцем эйфории, умело введенным в вену и без того одуревшему населению России.

Желать поражения Гитлеру – нормальное желание немецкого патриота (не путать с сотрудником гестапо). Укреплять власть Гитлера – значит, желать дальнейших несчастий родине и окрестным народам. Согласились с этим или есть возражения? Если согласились – приступаем к сравнительному анализу.

Администрация России сегодня – администрация нелегитимная, преступная и бесконтрольная. По всем ключевым показателям – индексу коррупции, свободе слова, социальным гарантиям – мы находимся в настоящее время в компании стран с глубоко азиатским политическим устройством.

Власть внутри давно узурпирована и является де-факто полицейским режимом, хотя и приукрашена формальными демократическими институтами. Спорить о том, является ли Государственная дума свободным парламентом, а ведомство г-на [генерального прокурора РФ Юрия] Чайки – органом надзора за законностью, увольте. (Всех, кто хочет об этом поспорить, попрошу выйти из зала, с нормальными – продолжим).

Итак, внутри у нас – классический "режим" (его так называемая поддержка населением значения для идентификации не имеет – куда ж оно денется, население? На то он и режим. См. прецеденты выше).

Снаружи – аннексированы несколько территорий в сопредельных государствах (юридическое прикрытие аннексии тоже не является предметом для дебатов: Австрия при Гитлере, страны Балтии при Сталине и Кувейт при Саддаме были присоединены в полном соответствии с юриспруденцией, не правда ли?).

Читайте также: ЧМ 2018: что потеряла Россия и чего ждать Украине

Продолжим ряд аксиом-напоминаний. Еще никогда в истории страна с узурпированной личной властью, страна-агрессор, противопоставлявшая себя миру, не выигрывала у мира на длительной исторической дистанции. Все это победоносное сумасшествие всегда и везде заканчивалось плохо. Иногда это сопровождалось мировыми войнами, иногда обходилось просто деградацией и/или обрушением, но ни разу от этого не случилось ничего хорошего.

Отсюда с чистотой формулы выводим: всякое укрепление отвязавшейся преступной администрации, всякое накопление ее пиаровского ресурса, дальнейший рост ее власти и возможностей – прямая угроза для родины! Не только для нее, разумеется, но в первую очередь – именно для нее. Желать ущерба и поражения такой администрации – обязанность патриота.

Как вы уже, может быть, догадались, я про мундиаль. Я обожаю футбол и смотрю эти мундиали с 1962 года. Моя жизнь в эти летние дни расписана заранее и проходит по преимуществу на диване. Я болельщик "Спартака", и мне трудно желать поражения Черчесову. Но приходится.

Я, пожалуй, за французов поболею или за англичан. И знаете почему? Потому что никакая победа французской сборной не даст Макрону возможности узурпировать власть. Потому что Терезе Мэй не светит ни пункта лишнего рейтинга в случае успеха Кейна и Ко. Так у них устроено, у "либерастов". В английско-французском случае футбол – это всего лишь футбол. Игра.

А в наших нехитрых широтах каждый забитый мячик или заброшенная шайба становятся очередным шприцем эйфории, умело введенным в вену и без того одуревшему населению. Путин немедленно и умело отпиарится по полной программе, как пиарился еще в дни теннисных побед Кафельникова (у нашего лидера – огромный опыт прихода в раздевалки в час побед и исчезновения вообще отовсюду в часы поражений).

Читайте также: После Олимпиады Путин захватил Крым, а что будет после финала ЧМ 2018?

Впрочем, с этим мундиалем он уже победил. Запад, со времен Тэтчер и Рейгана обмякший до степени полного неприличия, оказался неспособным на внятные коллективные реакции. Увы, мы живем в таком удивительном, чрезвычайно политкорректном мире, где Месси не дозволено сыграть в Иерусалиме, зато Салаху можно обниматься с Кадыровым.

Еще не начавшись, мундиаль-2018 уже служит дальнейшему укреплению путинской власти. Сам факт приезда миллиона болельщиков, весь этот веселый международный карнавал – победа Путина, и он, будьте покойны, по полной программе нарастит на этом рейтинг, чтобы еще увереннее, чем раньше, творить потом жесточайшие беззакония.

Да, собственно, он и ждать не будет. Сенцов. Пусть это имя сопровождает вас в эти чудесные праздничные дни, как платок Фриды.

Сенцов. В цену олимпийского Берлина – 1936 вошли Ковентри и Хатынь, писал я четыре года назад, предостерегая от эйфории в дни открытия сочинской Олимпиады. В цену уже сочинской Олимпиады – вскоре после того текста – вошли и многие тысячи погибших на Донбассе, и малайзийский Boeing…

Охота проверять закономерности дальше? Ну вперед. Футбольный праздник начинается. "О, спорт, ты – мир" – ага, как же. Поговорим через годик, сверим впечатления с теми, кто останется в живых.

Виктор Шендерович, российский писатель-сатирик, теле- и радиоведущий

Подписывайтесь на наш канал в Telegram