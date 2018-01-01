Украина обречена на "объятия" России?

Согласно теории Хантингтона, через 25-30 лет Украина полностью откажется от западного вектора и окончательно закрепит свой православный статус.

Может Украина станет первой страной, которая опровергнет гипотезу Хантингтона?

Сэмуэл Хантингтон, автор нашумевшего некогда бестселлера "Столкновение цивилизаций", помимо прочего утверждал, что ни одна страна не может вырваться за пределы своей цивилизации и перейти в другую. При этом Хантингтон выделял девять цивилизаций: западная, православная, исламская, индуистская, синская, японская, африканская, буддистская, латиноамериканская.

Хантингтон допускал, что некая внутренняя или внешняя политическая сила может с помощью радикальных реформ, невероятных усилий, а также прямого насилия и террора временно вырвать ту или иную страну из ее цивилизации и навязать ей принципиально другой тип культуры.

Например, Ататюрк силовым путем пытался вырвать Турцию из исламской цивилизации и направить ее по западному пути развития. Большевики через красный террор пытались навязать православной России и Украине принципиально новую атеистическую цивилизацию. Европейский союз надеется, что ему удалось полностью сменить православный код Греции и вовлечь ее в западную цивилизацию. Примеров таких немало.

Однако, Хантингтон утверждал, что как бы не старались реформаторы, максимум через три поколения страна все равно возвратиться к своим корням, к своей базовой цивилизации, в основе которой лежит, конечно, соответствующая религия.

Похоже, что Хантингтон был прав.

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Как ни старались большевики через три поколения Россия все равно вернулась на свой традиционный имперско- православный путь, в основе которого лежат принципы: самодержавие, православие, народность. И никакую демократию, верховенство права и равенство всех перед законом в России не построить.

Как ни пыталась турецкая армия и США удержать Турцию на светском пути развития, сколько не совершали государственных переворотов, а через три поколения уже всем стало ясно, что Турция возвращается в свою традиционную исламскую цивилизацию. В ближайшие годы в Турции будет изменена Конституция, она выйдет из всех европейских структур и из блока НАТО. Это вызовет потрясение в Европе.

Европейский союз, который пытался соединить в едином политическом союзе западную, православную и исламскую цивилизации, на базе химерических общечеловеческих ценностей, уже не жилец. Не прошло и одного поколения! А еще через два поколения эксперимент по созданию единых общечеловеков будут вспоминать как недоразумение. Греция останется внутри православной цивилизации, а гей-парады будут отменены во многих странах бывшего Евросоюза, где возрастет роль церкви и базовой религии, как например, сейчас в Польше, а в Германии неизбежно начнется резня с мусульманами.

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После распада СССР Украина в течении 15 лет пребывала в относительно спокойном состоянии, находясь в относительно нормальных отношениях с родственной ей по культуре Россией. Однако, во время Евромайдана Запад сделал отчаянную попытку втянуть Украину в западную цивилизацию, принудив ее подписать Соглашение об Ассоциации. И многим кажется, что вопрос уже решен - Украина навсегда выведена из-под российского влияния и православной цивилизации.

Однако, если предположить, что теория Хантингтона верна, то максимум через 25-30 лет Украина полностью откажется от западного вектора и окончательно закрепит свой православный статус. При этом отношения с католической Польшей будут на порядок хуже, чем отношения с православной Россией. Тот же Хантингтон утверждал что войны между странами, принадлежащими одной цивилизации редко бывают длительными и ожесточенными. Напротив, войны между странами, принадлежащими разным цивилизациям часто перерастают просто в бойни, в которые втягиваются многие другие страны.

Принимая во внимание утверждение американской разведки, что уже сейчас есть реальная угроза смены Украиной геополитического вектора на Россию, а также то, как стремительно ухудшаются отношения с Польшей, есть основания полагать, что прогноз Хантингтона исполнится гораздо раньше, чем в течении трех поколений. Впрочем, центробежные силы могут просто разорвать Украину.

А может Украина станет первой страной, которая опровергнет гипотезу Хантингтона?

Андрей Головачев, политический эксперт