Не так страшен черт, или Почему Лукашенко-миротворец - меньшее зло

Украина может подать как компромисс участие белорусов в миротворческом контингенте на Донбассе.
Категорический момент, по которому не может быть никаких компромиссов со стороны Киева — страна-агрессор не может присутствовать в миротворческой миссии ни в каком виде. Украина должна настаивать на том, что в миссии не должно быть ни российского военного персонала, ни российских полицейских, ни гражданского населения России. Кроме, разве что, граждан России, которые являются штатными работниками Организации объединенных наций…
А вот в том, что касается участия в миссии миротворцев из стран СНГ, на мой взгляд, Украина может пойти на компромисс. В данном случае я не поддерживаю тех, кто категорически возражает против участия белорусов в миротворческой миссии. Да, изначально Украина не должна соглашаться на участие белорусских миротворцев. Но позже, уже на этапе согласования позиций, этот вопрос можно выносить на переговоры, подавая его как компромисс с украинской стороны.
Хотя, безусловно, было бы лучше, чтобы эта миротворческая миссия состояла лишь из представителей западных стран. Но — этого не будет, и мы должны это понимать.
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В данной ситуации есть два важных момента. Первый — технический. Он состоит в том, что минимальное количество миротворцев, которое сейчас более-менее согласовано — 20 тысяч человек. Но набрать эти 20 тысяч человек из стран Запада попросту невозможно. Потому к участию в миссии будут привлекаться и другие страны.
Второй момент — одним из критериев принятия решения о миротворческой операции должно быть восприятие этих миротворцев населением, которое проживает на оккупированных территориях. Подчеркиваю, речь не идет о согласовании вопросов, касающихся миротворческой операции, с представителями "ЛНР" и "ДНР". Речь идет о том, что руководство ООН не может не учитывать позицию населения оккупированных территорий. А белорусы в этом смысле являются тем самым компромиссом — местное население не будет иметь категорических возражений против представителей Беларуси.
Как наличие белорусов повлияет на работу миссии в целом? Во-первых, будет мандат миротворческой миссии, где детально будут расписаны ее полномочия и обязанности. Миротворческий контингент, который будет отправлен на Донбасс, будет обязан пройти определенную подготовку. Так, в частности, существует отработанная программа подготовки миротворцев, согласно которой участников миссии должны будут обучить тому, что они должны быть непредвзятыми, нейтральными по отношению к обеим сторонам конфликта. Это — теоретическая подготовка.
Во-вторых, миротворцы, в том числе белорусские, если они таки будут участвовать в миссии, будут находиться под командованием — как военным, так и гражданским. Гражданское командование, очевидно, будет представлено главой этой миссии, заместителем генерального секретаря ООН. Он будет осуществлять руководство и надзор за тем, как миссия работает, как придерживается стандартов миротворческих операций. Военное руководство — и тут, на мой взгляд, должна быть принципиальная позиция Украины — не должно быть представлено, к примеру, белорусским генералом. Это должен быть или шведский, или финский генерал.
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В-третьих, белорусскому контингенту, опять-таки если он будет в миротворческой миссии ООН на Донбассе, будет отдана какая-то одна зона ответственности. Но и это не значит, что в рамках этой зоны он будет иметь такую полноту полномочий, что никто не сможет вмешиваться в его деятельность. Белорусский контингент будет поставлен в определенные рамки.
Кроме того, следует отметить, что это будет первая миссия, в которой будет участвовать именно белорусский контингент, а не белорусские штабные офицеры. Потому политическое руководство Беларуси будет заинтересовано в том, чтобы его контингент хорошо себя зарекомендовал. Так что белорусам придется подтверждать свой имидж перед странами Европы.
Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, специально для "Главреда"