Неподъемное бремя: как Украине вернуть $ 27 млрд долгов

Возвращение огромного госдолга отразится на зарплатах и пенсиях простых украинцев.
Силами собственного государственного бюджета такие выплаты Украине точно не осуществить (к тому же, если эту сумму умножить на нынешний курс гривны по отношению к доллару, или тот курс, который планируют правительство и Национальный банк на конец 2018 году — как минимум, 30 гривен за доллар). Это просто неподъемные суммы для госбюджета. Потому в этот период Украине будут крайне необходимы новые вливания валюты, чтобы, как минимум, перекредитоваться и быть в состоянии обслуживать этот госдолг.
К тому же, следует учесть, что, кроме этих 27 миллиардов долларов государственного долга Украины, есть еще 5 миллиардов долларов долгов государственных предприятий. И, если эти предприятия не смогут самостоятельно обслуживать свой долг, его также придется возвращать из государственного бюджета.
Потому, на самом деле, мы можем говорить о необходимости возвратить в ближайшее время, как минимум, 32 миллиардов долларов. И это при условии, что дальше не будет наращиваться долг...
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Прочувствуют ли украинцы период возвращения огромных долгов и каким образом? Казалось бы, нет прямой связи между обслуживанием государственного долга и зарплатами или размерами пенсий. Однако в действительности - чем больше суммы бюджетных средств выделяются и тратятся на обслуживание госдолга, тем меньшими становятся возможности бюджета Украины, соответственно, государство начинает урезать другие статьи расходов, в том числе социальные. То есть, чем меньше денег в бюджете на социальные статьи, тем меньше размер этих социальных выплат.
В связи с приближением сроков выплаты госдолгов возрастает и угроза дефолта. Ведь если не будет валютных вливаний от МВФ, прекратится и макрофинансовая помощь Евросоюза, и тогда дефолт станет неизбежностью. К слову, ЕС заявил, что будет работать с Украиной только при условии, что Киев продолжит сотрудничество с МВФ — если не будет денег МВФ, то не будет и денег ЕС.
Кроме того, появление любой информации о прекращении сотрудничества МВФ и Украины будет значить повышение процентных ставок по привлечению денег через облигации внешних госзаймов (евробондов). То есть в случае прекращения сотрудничества МВФ и Украины привлечение капитала на мировом рынке капитала будет нам обходиться еще дороже.
Так что по многим причинам сейчас просто необходим сигнал о продолжении сотрудничества Украины и МВФ. Ведь это будет не только сотрудничество с Фондом, но и деньги Евросоюза, и улучшение кредитного рейтинга Украины.
Андрей Новак, глава Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук, специально для "Главреда"
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