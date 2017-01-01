Ночной кошмар украинских политиков

И власть, и оппозиция пытаются затянуть создание Антикоррупционного суда, чтобы "спрятать концы в воду" по своим делам.

Политики оттягивают борьбу с коррупцией как могут Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ

Реакция украинских политиков по требованию Запада о создании Антикоррупционного суда, который бы отвечал стандартам и требованиям доноров Украины, была вполне предсказуемой - они пытаются всячески затянуть этот процесс. Причем эта реакция одинакова и у власти, и в оппозиции.

Поведение украинских политиков понятна, ведь после создания Антикоррупционного суда по стандартам Евросоюза и США их подавляющее большинство окажется под угрозой открытия против них уголовных дел по поводу экономических и других преступлений. Поэтому они максимально оттягивают момент создания в Украине настоящего Антикоррупционного суда.

Но избежать создания такого суда в нашей стране не удастся, потому что сейчас это напрямую связано с продолжением финансовой поддержки Украины. Поэтому рано или поздно, но в этом году придется выполнить это требование Запада - создать Антикоррупционный суд и заставить его полноценно работать.

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Конечно, за этот период затягивания украинские политики попытаются "спрятать концы в воду" по своим делам, в частности, перерегистрировать свои оффшорные компании по несколько раз, чтобы усложнить процесс выявления их экономических преступлений.

Удастся ли кому-то из украинских политиков выторговать у Запада какие-то особые условия, чтобы исключить нарушения подобных уголовных дел против себя? Вряд ли. Разве что это возможно в случае президента, когда он находится на этом посту. Ведь президент пользуется неприкосновенностью, как и во всех странах. Но это только на период выполнения им его президентских обязанностей.

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Однако если Антикоррупционный суд не будет создан, то последствия этого - прогнозируемые. Украина будет вынуждена объявить состояние дефолта государственного бюджета, если не в 2018-м, то максимум в 2019 году. Потому что, если не будет новых валютных вливаний из разных источников (прежде всего с МВФ, потому что продолжение сотрудничества с Фондом напрямую связано с продолжением поступления средств от Евросоюза; плюс Всемирный банк уже прямо заявил, что будет работать с Украиной только при условии выполнения этого требования ), самостоятельно государственный бюджет Украины не сможет обслуживать внешний долг. А именно на 2018-2020 годы приходится пик платежей по внешнему долгу.

Учитывая курс - фактически 30 гривен за доллар, если придется обслуживать долги без новых валютных вливаний, только силами государственного бюджета, то придется треть госбюджета тратить на обслуживание внешнего долга, невозможно. А это значит, что в таком случае украинским властям придется объявить о состоянии дефолта государственного бюджета.

Андрей Новак, глава Комитета экономистов Украины