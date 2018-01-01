Новый мировой экономический кризис: крах РФ неизбежен, и спасать ее никто не будет

Когда в Российской Федерации разгорится кризис, первыми под ударом его последствий окажутся соседние с Россией страны, в том числе и Украина.

Аналитики Bank of America Corp. прогнозируют, что на мировом фондовом рынке может повториться мировой экономический кризис 1997-1998 годов. Специалисты аргументируют свои опасения тем, что повторяются те же, что и тогда, тренды на рынках (устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращающиеся рынки развивающихся стран). Тогда, в 1998 году, в России случился дефолт, а какими могут последствия кризиса сегодня — прогнозировать сложно.

Начнем с того, что мировая экономика уже несколько десятков лет — глобальна. Опыт последних двух-трех десятилетий показывает, что мировой экономический или финансовый кризис может вспыхнуть в любой момент и начаться с любой страны. И даже кризисная ситуация в отдельно взятой стране сегодня может дать начало волне мирового финансового кризиса.

Подобные процессы мы видели в 1997-1998 годы на примере России, в 2008 году — на примере США. В 2008-ом кризис даже не во всей американской экономике, а лишь в одной сфере — недвижимости, привел сначала к американскому, а затем и мировому финансовому кризису.

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Так и сейчас в любой момент времени кризис, разгоревшийся в какой-либо стране, может спровоцировать цепную реакцию негативных экономических и финансовых событий во всем мире.

Последний пример — кризис в Греции. Его удалось загасить до того, как он успел спровоцировать общеевропейский кризис, и то лишь благодаря тому, что Греция является частью Евросоюза, и страны ЕС на политическом уровне решили, что лучше погасить отдельно взятый греческий кризис, нежели получить аналогичные процессы по всему Евросоюзу и миру.

Мировой финансовый или экономический кризис сегодня может быть спровоцирован чем-угодно, начиная с военных действий, которые сейчас идут на Ближнем Востоке (в частности, в Сирии, Иране), и заканчивая неизбежной политической и финансовой катастрофой, которая ждет экономику Российской Федерации. И только вопрос времени, когда разгорится катастрофа в России. Также не понятны пока масштабы кризиса: будет ли он локализован благодаря мировому международному сотрудничеству или же разрастется до очередного общемирового экономического кризиса.

Также важно понимать, какие последствия для других стран может иметь кризис или дефолт в России. Прежде всего, отмечу, что экономический кризис в России — неизбежен. А начнется он вследствие международных санкций, которые были введены против РФ.

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Когда в Российской Федерации разгорится кризис, первыми под ударом его последствий окажутся соседние с Россией страны, у которых с ней значительные экономические отношения. Речь идет о странах бывшего Советского Союза. Исключение составят разве что прибалтийские государства, которые по факту являются членами ЕС и для которых ситуация в России на сегодняшний день не является определяющей.

Украина в том числе рискует ощутить на себе негативные последствия российского финансового краха. Однако у нашей страны есть шанс избежать собственного экономического кризиса, который может последовать за крахом РФ. Этот шанс возможен благодаря тому, что, в отличие от России, против которой введены международные санкции, Украина пользуется международной финансовой и экономической поддержкой. Так, в случае кризисной ситуации Украина может рассчитывать на поддержку МВФ, Евросоюза и отдельных влиятельных стран, например, США, Канады, Австралии, которые уже не раз предоставляли нашей стране экономическую помощь.

Бытует мнение, что крах или развал России был бы невыгоден многим странам мира и ударил бы также и по ним. Могут ли они, дабы избежать негативных последствий для себя, оказать России помощь, чтобы она избежала краха? Вряд ли. Каждая страна может рассчитывать только на свои силы. Поскольку мировая экономика является глобальной, а, прежде всего, это значит высоко конкурентной, дело спасения любой страны — это, прежде всего, дело рук самой этой страны. Никто не заинтересован в появлении новых сильных конкурентов — все заинтересованы в исчезновении любого масштабного игрока, например, такого как Россия. Потому никто специально ее спасать не будет, ведь это приведет к выгодному для многих исчезновению крупного конкурента.

Кроме того, Россия из-за своей непредсказуемости и агрессивности внешней политики оказывает намного больше негативного влияния на мир, нежели позитивного. Потому столь агрессивного глобального игрока другие влиятельные страны заинтересованы усмирить или даже развалить. Для них это лучше, нежели иметь постоянную глобальную опасность.

Андрей Новак, кандидат экономических наук, глава Комитета экономистов Украины, специально для "Главреда"

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