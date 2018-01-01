О чем молчат Тимошенко и Порошенко

Порошенко не нужен ни Западу, ни местной "элите", разве что остаётся сомнительным козырем в торгах с Юлией Владимировной.

Тимошенко и Порошенко не договаривают главного

О чём молчит Юлия Тимошенко, и про что не говорит Петр Порошенко? О том, что в феврале 2015 года в Минске Украина обязалась провести выборы на Донбассе - с участием коллаборационистов, разумеется; внести изменения в Конституцию, обеспечив тем самым "политические условия" для легализации сепаратизма; взять на себя содержание оккупированных территорий; и только после этого Киев может получить контроль над границей. А может и не получить.

Именно этого - выполнения минских соглашений - настойчиво требует Москва, усиливая огневое давление на линии соприкосновения. Этого же требует от Порошенко Запад, опасаясь большой войны с Путиным, и желая возобновить в полном объёме экономическое сотрудничество с Российской Федерацией. Сначала деньги, говорят они, а потом стулья.

Но Банковая стоит на своём - сперва стулья, а потом только деньги. И не потому, что Пётр Алексеевич такой уж принципиальный, и не торгует суверенитетом - если бы не торговал, не подписал бы "Минск-2", а потому, что выполнение политической части минска означает для него безоговорочную потерю власти. Ни о каком втором президентском сроке после легализации сепаров нечего и мечтать. Тут и первый может закончиться внезапно.

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В действительности, Порошенко никому не нужен, кроме своего самого ближайшего окружения, которое пойдёт на дно вместе с ним; остальные договорятся. Порошенко не нужен Западу, которому он уже изрядно надоел своей гипертрофированной жадностью и неспособностью решать вопросы в собственной стране. По этой же причине не нужен и нашей местной "элите", разве что остаётся сомнительным козырем в торгах с Юлией Владимировной. Не нужен Путину, для которого он только разменная монета в большой игре, которую всегда можно легко скинуть, как какого-нибудь Плотницкого из Луганска. Порошенко уже давно "сбитый лётчик", который вместо того, чтобы прыгать, и тикать, теперь в отчаянии пытается погубить управляемый им самолёт. Этакий камикадзе, для которого большая война, случись она сейчас, будет последней надеждой на спасение - ведь тогда можно будет ввести военное положение, отменить выборы, и умотать в безопасный Нью-Йорк, просить у ООН заступничества от агрессии. Это наверняка понимает и Путин, поэтому пока не отдаёт войскам приказ снова захватить сакральный Славянск (например), устроив котёл похлеще Дебальцево. Это понимает Тимошенко, и не озвучивает до конца своих планов на договоряк с Путиным. Пусть сначала Порошенко выполнит свою последнюю роль - или сгорит в пламени войны, или выполнит самую трудную часть минских соглашений. Одного не знают они оба, вернее, трое, если всё же Путин решится на большую войну, - как поведут себя те, кто в 2014-м уже стал на защиту Украины. Этого не знает никто наверняка. А вполне может случится так, что по итогам очередной военной авантюры Кремля, в истории не останется места ни для Порошенко, ни для Тимошенко, ни для Путина. Юрий Касьянов, волонтер, активист

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