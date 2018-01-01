День вышиванки: о чем стоит помнить украинцам

Принято говорить: вышиванка – генетический код нации. Сможем ли мы его разгадать в ХХІ веке?

Через мои руки прошли, хотелось бы сказать тысячи, но лишь сотни старых вышиванок. Что-то удалось увидеть в музейных фондах, что-то посчастливилось оставить в своей скромной коллекции. Я изучала швы, училась кроить и реставрировать. Для меня старинная сорочка – это не просто одежда или даже память о предках, а произведение искусства. Расскажу почему.

Вышитая история

Понимаю, кто-то сможет мне возразить, мол, сорочка, даже вышитая, – это, прежде всего нательное белье, как оно может быть ценным? Если не углубляться в детали кроя, который точно не менялся с козацких времен, и качества полотна, безусловно, ручной работы, то, мне кажется, очень важно остановиться на деталях вышивки. Ведь именно благодаря ей украинские вышиванки известны в мире.

Ею украшались, как правило, верх рукавов, горловина, манжеты и подол. Другие части женских сорочек почти никогда не вышивались. Конечно, исключения есть. Например, на Подолье вышивкой украшали некоторые элементы на груди.

Считалось, что вышивка была не только декоративным элементом одежды, но и оберегом. Если посмотреть на большинство старых сорочек, то видно, что вышивкой, так сказать, закрываются все подходы к женскому телу – у шеи, запястий и ног. Этот минимальный набор есть даже на повседневных.

Если вы видите перед собой сорочку с богато вышитыми рукавами – то она праздничная. Такие надевали на большие церковные праздники и свадьбы.

По количеству вышивки, качеству ниток можно было судить о достатке семьи.

Приведу один простой пример. В Полтавской области есть Гадячский район. Для него характерны сорочки, вышитые нитками цвета индиго. Такие нитки были не характерны для этого региона потому, что в округе просто не было красителя, которым могли так окрашивать материалы. Нитки продавались на базаре. Говорят, их привозили евреи. От этого и название таких сорочек – "жидивочки". Разумеется, продавали дорого. Поэтому девушки только из богатых семей могли позволить себе зашивать рукава от манжета до плеча.

Для Украины характерны несколько десятков швов. Некоторые – уникальны для определенного региона, другие – отличаются только названиями.

Более древней считается счетная гладь. Ею вышивали почти на всей территории Украины. Пожалуй, исключение – некоторые регионы Закарпатья, где живут венгры. Сразу скажу, что крестик – явление более позднее, пришедшее к нам с Запада или России. Это там было легко расчертить квадратики, заполнить их цветами и вышивать. Украинские женщины на ткани вышивали растительные орнаменты в виде ломаных линий, листочков дуба, хмеля, винограда. Все это дополнялось вырезыванием (дырочками на ткани). И даже когда в Украину пробрался крестик – брокаривский стиль (кому-то понравились рисунки на этикетках мыла), то украинские вышивальщицы все равно стилизовали его под архаические рисунки.

Если говорить о сохранности традиций, то менее всего влиянию поддалось Полесье. Этот регион долгое время был законсервированным. Там не так бойко как на Западной Украине шла торговля, например, с Австро-Венгрией, или на Востоке и центре – с Россией. Поэтому на Полесье сохранились как старые техники и орнаменты, так и цветовые решения вышивок.

Кстати о цвете. Красно-черная вышивка для Украины не совсем оригинальная. Аутентичная та, что вышивалась нитками, окрашенными натуральными красителями – от коричневого к оранжевому, от серого к зеленому. Для этого использовалась кора дуба, ольхи, листья дикой яблони, березы, зверобоя и прочее. И, конечно же, белым.

Самый яркий – западный регион Украины, близкий к Европе. На Гуцульщину привозили немецкие нитки мулине, муранское стекло, мелкий бисер, а позднее и паетки. Богатство материалов позволяло фантазировать.

Но вернусь к вышиванке как к произведению искусства.

Каждый регион Украины, если не каждый населенный пункт, пытался быть оригинальным. Благодаря этому мы сегодня знаем вышиванки не только Гадяча на Полтавщине, но и села Старые Куты на Франковщине, Борщив на Тернопольщине, Клембовка на Винничине.

Подобные примеры позволяют говорить, что люди вышивали историю своего народа и своей семьи. На некоторых экземплярах можно увидеть семейные инициалы, среди цветов – вышитые с надеждой тризубы, а большинство узоров – придуманные самими вышивальщицами, чтобы отличаться от соседки. Известны и удивительные истории сохранения сорочек. Например, в селах, где действовала УПА, местные женщины пытались защитить символы на вышиванках, а после - всякой ценой сохранить, например, закрыть в стеклянную банку и закопать на десятилетия глубоко в землю.

Сорочка – это лишь элемент народного строя. Ее дополняли юбкой или плахтой, корсеткой или кептарем. Все надевалось поверх так, чтобы видна была только вышивка. Так что ошибочно думать, что сегодня можно выйти из дома в одной сорочке, подвязанной поясом.

Старая сорочка в современном гардеробе

С середины 1990-х годов к украинским вышиванкам, которые все советское время считались частью сельской культуры, стали подбираться предприниматели.

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Их первыми клиентами стала диаспора. После распада Союза заграничные украинцы массово приезжали в Украину, привозя с собой валюту. А у нас тут что? Купоны-талоны, кризис, одним словом. Когда их родители покидали Украину, вывезти многого не удалось, но они всегда мечтали забрать свои вышиванки. Некоторые уникальные сорочки и рушныки тут продавались за смешные деньги – до 10 долларов. Вот поэтому сейчас в музеях Канады или Америки очень богатые коллекции украинской вышивки.

Со временем и украинцы внутри страны осознали, что коллекционировать есть что. Такие "экспедиции" превратились в масштабные поиски старины в скрынях и на чердаках. Вот только сегодня некоторое из найденного оценивается в десятки тысяч долларов. Как, например, упомянутые уже борщивские сорочки XVIII века с геометрическими орнаментами, вышитыми черными шерстяными нитками. Но таких экземпляров было меньшинство.

Вскоре предложений продать сорочки стало столько, что цены на повседневные упали. Сегодня за 300-400 гривен можно купить вышиванку на старом полотне с минимум вышивки столетней давности.

Почему бы не примерить такую на себя? Множество подобных можно увидеть во время ежегодного Марша. Фактически музейные экспонаты надевают жены президентов и другие известные женщины на мероприятия более высокого уровня. Украинцы всего мира - от Сиднея до Ванкувера носят стародавние сорочки, корсетки, крайки, плахты.

Так предметы, которые должны сохраняться при определенной температуре, уровне влаги, выносятся на солнце и пыль, а старинное домотканое полотно спустя несколько столетий встречается с человеческим телом.

Да, сама Украина в лице государственных институтов – не заинтересована в сохранении подобных вечей. Сегодня на Косовском базаре можно увидеть куда более уникальные вещи, нежели в местном музее.

Эксплуатация бренда

Меняются времена – меняется и вышиванка.

Конечно, было бы глупо думать, что люди, которые хотят надеть вышиванку, будут искать полный комплект строя, да и еще какого-то отдельного региона.

Появилось множество дизайнеров, которые юзают крой старых сорочек и стилизуют вышивку - выполняют ее машинным способом или изготавливают в виде принтов. Покупателям нравится – и это важно.

Хотя иногда желание трансформировать старинную вышиванку превращается во что-то непонятное. Как для этого платья Джамалы дизайнеры использовали рисунки, характерные для России.

Но есть те, кто решил использовать не только идею, но и аутентичные фрагменты.

Во время всех тех "экспедиций" искатели старины находили много хлама. На чердаках в скрынях десятилетиями лежали сорочки, которые от времени и условий хранения начали портиться. Ну не успевали все закатать в стеклянные банки! Да и не стремились. Напомню – вышиванка же была элементом сельской культуры.

И вот тогда появилась "свежая" идея – использовать вышитые элементы для создания новой одежды.

Конечно же, эксклюзивной и оригинальной. Другими словами – части борщивских сорочек никто под стекло в музей не клал, а декорировали ими женские платья. Где-то вышитые полотняные рукава пришьют, где-то подол как элемент юбки или сумки. Известный дизайнер Виктория Гресь, например, рассказывает, как она с помощью фрагментов вышивки создавала эксклюзивные вещи, которые очень нравились заказчикам. Так легко же поставить штамп: "мы даем вторую жизнь старым вещам".

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Интересно, что бы сказали эксперты галереи Уффици во Флоренции, если бы какой-то неизвестный художник, найдя фрагмент полотна известного Леонардо да Винчи, вмонтировал его в свою современную работу?

Во-первых, это варварство, а во-вторых, это использования плодов творчества другого человека. Более того – зарабатывание на нем денег. Как удобно можно пользоваться словосочетаниями: "винтажная вышивка", "элементы ХІХ века". Вещь в цене точно возрастает.

Почему бы дизайнерам не шить заново свои фрагменты? Ответ прост: экономически не выгодное мероприятие. Например, одну борщивскую сорочку могли вышивать год. Только представьте, какая бы была ее цена, если бы пришлось работать в современных условиях.

Вышивка – кропотливое и тонкое занятие. Вот несколько цифр: в одном "соловьином очке" – 16 стежков и три минуты работы. Размер одного элемента примерно три на три миллиметра.

Считайте сами, сколько нужно времени, чтобы вышить фрагмент в пять на пять сантиметров. И учтите - это надо делать при дневном свете – у вышивальщиц часто падает зрение.

Конечно, куда более удобно перевести процесс в машинный. Даже китайцы уже научились вышивать крестиком. Да еще и так, что ручную вышивку от производственной можно отличить лишь по изнанке.

И вот мы подходим к риторическому вопросу: какую вышиванку можно считать тем самым кодом нации? Музейный экземпляр, дизайнерскую блузку или дешевую китайскую подделку? Наверное, ту, в которой мы ощущаем себя украинцами. И не только снаружи, но и внутри. Только сохраняя и продолжая, а не уничтожая и забывая, мы можем понять, какую информацию хотели передать нам предки, вышивая ее на полотне.

Татьяна Катриченко

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