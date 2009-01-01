Плата за отопление и футбольное поражение: почему "горняки" не преодолели галисийский барьер?

В сухом остатке — худший сезон Украины в еврокубках за последние девять лет.

Игроки "Сельты" постоянно прессинговали и затоптали "горняков" Официальный сайт ФК "Шахтер"

Объявляем аукцион по платежкам за отопление! У вас 2150? Отлично. Кто больше? 2250? Так, продолжаем. 2450? Так. 2450 — раз, 2450 — два. 2700? 3000? 3025? 3800? 3800 — раз, 3800 — два, 4050? Что? Мужчина, повторите названную вами цифру! 4150? Пока повторяли, инфляционный маховик закрутился? Хорошо. 4150 — раз, 4150 — два, 4150 — три! Отдано! Аукцион окончен, всем спасибо!

Платежки за отопление в столице словно соревнуются в скорости. Ринат Ахметов, структурам которого, по официальным данным, принадлежит "Киевэнерго" и футбольный клуб "Шахтер", часто бывает помянут в киевских двориках столичным обывателем "незлим тихим…" "Почему мы должны спонсировать донецкий клуб?" — недоумевают киевляне. Как бы то ни было, платежки приходят, долг жителей Златоверхого перед "Киевэнерго" растет, столичные власти подумывают отказаться от его услуг, а "Шахтер" бесславно вылетает из еврокубков. При этом заикнуться о поддержке украинской армии кому-либо из футболистов "Шахтера" — ни-ни, нельзя! В интервью они демонстрируют чудеса словесной пацифистской эквилибристики: мол, мы за мир и все такое. "А что, наши кровные идут на это латентно-ватное безмолвие?" — вопрошают киевляне. И продолжают: "Мы на это не подписывались!"

Конечно, осознавать, что ведущая украинская команда (а в чемпионстве "Шахтера" уже сейчас, когда до финиша далековато, сомнений нет) слабее в общем-то заурядного испанского середняка, больно, но таковы реалии. "Сельта", которую жребий определил "горнякам" в соперники на первой стадии плей-офф Лиги Европы, оказалась напористее, лучше готовой физически и просто пребывающей в более оптимальном игровом тонусе, чем "Шахтер". Справедливость итога украино-испанской дуэли лично у меня сомнений не вызывает.

Фаны "Шахтера" на трибунах "Металлиста" Официальный сайт ФК "Шахтер"

Можно бесконечно долго сетовать на левенький пенальти в ворота "горняков", предрешивший исход двухраундового противостояния. Думаю, видя, как оранжево-черные из последних сил отбивались на последних минутах основного времени матча, вряд ли кто-то питал иллюзии относительно их чудесного преображения в дополнительные полчаса. Как по мне, пенальти действительно не было. Со стороны игрока "Сельты" наблюдалась чистейшая симуляция. Однако ошибка Андрея Пятова — в том, что он своим опрометчивым нерасчетливым выходом из ворот и безрассудным броском в ноги форварду Йону Гвидетти (зачем, ведь швед пребывал под острым углом, а в воротах уже расположился оборонец "горняков", и забить нападающему было очень сложно?) дал повод назначить 11-метровый в ворота своей команды. Кроме того, не абсурдно ли, выигрывая с минимальным счетом по сумме двух встреч, на последней минуте матча пропускать контратаку, вследствие которой и назначается в твои ворота определяющий пенальти! Контратаку, Карл!

Футбольные причины поражения? Об одном из экс-наставников "горняков" — Бернде Шустере — один известный украинский тренер сказал так: "Он не умеет готовить команду в условиях длительного зимнего межсезонья". Пожалуй, это — общая проблема всех западных тренеров, торящих себе профессиональную дорожку в Украине. Столкнувшись с постзимним бездорожьем в нашей стране, они буксуют. Похоже, по этому же пути идет и Паулу Фонсека, посетовавший, кстати, после матча на несправедливость Фемиды. Но факт остается фактом: из обоих еврокубков команда, возглавляемая португальцем, вылетела после побед в первых матчах. Причем поражения оранжево-черным нанесли далеко не самые сильные клубы континента.

Психологические причины фиаско? Назову в качестве таковой переезд в Харьков. Если система работает, незачем ее менять. Во Львове у "Шахтера" система работала исправно. Какие причины сподвигли топ-менеджмент "горняков" переехать посреди евросезона в Харьков, можно только догадываться. Нет, есть, конечно, официальная позиция: мол, ближе к родному Донбассу, в Харькове сейчас живет больше выходцев из Донецкой области, лучшая логистика для жителей оккупированных территорий, любящих "Шахтер", и все такое прочее. Однако в Харькове помнят блестящую игру в еврокубках родного клуба и роль донецкой власти (еще не так давно подминавшей под себя всю страну) в фактическом уничтожении "Металлиста" понимают очень хорошо. Именно поэтому на трибунах ОСК "Металлист" во время матча "Шахтер" — "Сельта" был развернут огромный баннер: "Харків без Ахметова". А в самом городе появился другой, более лаконичный и менее цензурный: "Ахметов, на х…!!!" Интересно, что "злоумышленника" задержали, составили административный протокол и наложили штраф. В скупом полицейском сообщении по этому поводу говорится: "Таким образом 19-летний харьковчанин выразил свое мнение по поводу проведения футбольных матчей на стадионе "Металлист" с участием одной из украинских команд", — отмечают в полиции.

В Харькове не все рады Ахметову и "Шахтеру" Соцсети

А ведь генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин не так давно бодро отрапортовал о том, что донецкий клуб заручился поддержкой харьковских ультрас. По этому поводу харьковские фанаты написали открытое письмо на своей странице в Facebook.

В нем, в частности говорится: "После слов Палкина о том, какой Ахметов молодец и как он геройски спасает страдающее население Донбасса своей гуманитаркой, мы поняли, что, если человек считает допустимым впаривать такое, то смысла разговаривать дальше нет. Где в нашем разговоре он увидел "заручение поддержкой", для нас до сих пор остается загадкой… Здравомыслящий человек из Донецка прекрасно понимает, кто один из основных виновников его вынужденного трехлетнего "туризма"". Добавлю, что матч "Шахтер" — "Сельта" завершался под громогласное скандирование 33-тысячной аудитории: "Ме-тал-лист!"

Как бы то ни было, пока Харьков не оказался для "Шахтера" фартовым в Европе. Стоило ли сниматься с насиженного евроместа — "Арены Львов"?

В сухом остатке — худший сезон Украины в еврокубках за последние девять лет. Всего лишь 17-е место нашей страны в таблице коэффициентов УЕФА по итогам текущего евросезона. Даже ниже Дании и Израиля! И просвета пока что не видать. Увы.

… А вы куда, молодой человек? На аукцион? Так вы опоздали. Но позвольте вашу платежечку, просто полюбопытствовать. О, да у вас 4650! В прошедшем аукционе вы были бы победителем. А вот в следующем с такой платежкой шансов у вас не будет. Инфляция… Что? Инфляция совести, говорите. Ну, сказано несколько старомодно, но красиво. Приходите в следующий раз. Подискутируем.

Алексей Рыжков

фото: shakhtar.com