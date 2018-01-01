О скандале с морпехами и безмозглых реформаторах

тых бумажек, во множестве состряпанных многочисленными претендентами на украинский престол столетней давности.



Но, тем не менее - нашим свидомым реформаторам этого вполне хватило чтобы избрать данную дату в качестве Дня МП.

В то же время, означенных безмозглых "рехворматоров" никак не смутил тот факт что украинские морпехи уже имеют свой праздник - 16 ноября. Этот праздник, к величайшему огорчению и означенных реформаторов, и прочих им подобных "борцов с тоталитарным прошлым" - не имеет ничего общего ни с тем самым прошлым, ни с одним тут сопредельным государством. Потому как учрежден именно что в Украине в 1992-м году, в день когда была впервые принята "Присяга морського піхотинця України".

В 2014-м, именно морпехи всерьез намеревались держать оборону в Феодосии, именно они попытались оказать сопротивление "вежливым" - хоть какое-то, хоть одними кулаками... многие из бывших в Крыму подразделений хотя бы таким похвастаться могут? (почему-то у героического героя летчика Мамчура, в отличие от морпеха Баранюка, никаких "следов сопротивления" на лице не наблюдалось вовсе).

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А потом была война, и были потери, много или мало - а это как считать... кому и миллион - статистика, а кому один-единственный "двухсотый" - более чем дохр*на...

Короче говоря: у морской пехоты Украины уже есть история. Реальная, а не фейковая столетней давности. СВОЯ история. Но...

Долбанутым реформаторам - что им с той истории... Для них, история на две части делится: история древних времен, о которых чего не соври - все к месту; и та история которая начинается с этих самых реформаторов: их даты, их праздники, их форма, и все такое прочее - главное чтобы они, нигде и никогда не воевавшие утырки, значились наиглавнейшими авторитетами и зачинателями традиций.

Ну а что по этому поводу думают те, которые реально воюют и которые реально создают реальную историю... да кто они вообще такие, чтобы их спрашивать? Никто, и звать никак, Гайдукевичи с Вятровичами - наше всьо. Когда скажут - тогда и праздновать, какого цвета берет нарисуют - такого и носить. И ниипет.

Тьфу, культурно говоря.

Борис Лысый, демобилизованный сержант 128-й горно-пехотной бригады

