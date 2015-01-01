Обмен по открытым спискам. Почему боевики продолжают шантажировать Украину

Два с половиной года ни государство, ни волонтеры не спешат открывать списки заложников.

Отец требует освобождения Богдана Пантюшенко Главред

Народный депутат Надежда Савченко пообещала опубликовать имена заложников террористов на Донбассе. Советник главы СБУ Юрий Тандит предупредил, что проведет с парламентарием "разъяснительную работу в рамках действующего законодательства" на тему неразглашения персональных данных.

Списки пленных, попавших в руки террористов, — информация почти закрытая. Мы знаем истории отдельных людей. Доброволец Алексей Кириченко попал к боевикам в августе 2014 года после боев на Саур-Могиле — в плену он уже два с половиной года. Танкисты Богдан Пантюшенко и Иван Ляса оказались в руках террористов в начале 2015 года у поселка Спартак неподалеку от донецкого аэропорта — 18 января будет два года как оба в неволе. Бойцов 3-го полка спецназа Сергея Глондаря и Александра Коренькова захватили при выходе из Дебальцевского котла — в плену они уже около 700 дней. Мы слышим эти и несколько десятков других фамилий только благодаря тому, что родные военных то и дело заявляют о них.

По официальным данным, в плену террористов пребывают 110 человек — военных и гражданских. В СБУ знают каждого из них поименно, ведь в ведомство обратились родные. Их имена в т.наз. "минском списке" По неофициальным данным, таких людей более трехсот. Списки последних находятся у волонтеров, которым родственники доверили свои истории.

Два с половиной года ни государство, ни волонтеры не спешат открывать списки заложников. По словам Тандита, распространение фамилий военнопленных может навредить их близким, которые находятся "в довольно тяжелом эмоциональном состоянии".

В таком состоянии находятся родственники и Кириченко, и Лясы, и Пантюшенко, и Глондара с Кореньковым. Даже дети некоторых военных, от которых очень долго скрывали правду, уже сами узнают, где на самом деле их отцы и братья. Их фамилии уже слышали и волонтеры, и представители спецслужб, и дипломаты, и президент Украины, и лидеры европейских государств. И оглашение списков вряд ли усугубит их состояние после двух лет ожидания освобождения.

Другое дело, если речь идет о пропавших без вести или тех, кто оказался в руках террористов недавно. Были случаи в 2014-2015 годах, когда родственников первых шантажировали неизвестные, вымогая у них деньги за якобы освобождение. Кроме того, переговорщики то и дело говорили родным, что чем больше шума, тем тяжелее достать из плена. Особенно тех, кто попал в него совсем недавно — таких был шанс освободить по горячим следам.

Но по горячим следам уже давно не получается. Об этом знают как родственники тех, чьи имена находятся в "минском списке", так и тех, кто, не доверяя государству, обращается к волонтерам. Поэтому вряд ли кому-то от разглашения списка станет хуже. Разве что мы с вами узнаем поименно тех, за свободу кого государство Украина так неохотно борется годами.

А вот какие списки тех, кто в связи с событиями на востоке нарушил законы Украины, точно надо оглашать.

Почему мы не знаем имена и истории 15 людей, которых Украина накануне Нового года в качестве жеста доброй воли и попытки разблокировать обменный процесс отдала на "ту" сторону?

А ведь среди них — девять осужденных преступников, помилованных указом президента Порошенко, и шесть человек, подозреваемых в совершении преступлений, которых украинские суды, вероятнее всего, очистили по просьбе СБУ. Все, что мы знаем об освобожденных: среди них шесть женщин, больные и пожилые люди. Их представители СБУ отвезли на линию разграничения и передали в руки террористов. Те забрали людей без особой благодарности, а военных и гражданских из списка СБУ так и оставили в неволе и до Нового года, и до Рождества. Можно сказать, операция провалилась?..

Что мешало Украине провести прозрачную и аргументированную передачу? Для начала публично заявить в Минске в присутствии представителей РФ, что Украина безвозмездно готова передать боевикам 15 человек из их списка. После открыть список, и показать перед телекамерами всему миру осужденных и подозреваемых. Скажем, вот условная Зина. Она пожилая женщина, которая проживая на подконтрольной Украине территории, докладывала террористам о передвижении украинских военных. Посмотрите в ее глаза — она ни капли не сожалеет о содеянном или сожалеет, но хочет к своим внукам… А это — некий Петя — шахтер-пенсионер. Он от безденежья пошел на сотрудничество с террористами, но на его руках нет крови. Сейчас Петя болен. Украина — гуманное государство, она отпускает и Петю, и Зину, и еще 13 конкретных людей. Вряд ли представители боевиков смогли бы публично отказаться забирать своих людей. Возможно, они выразили равнодушие. Но забрали бы. Поэтому Петю, Зину и еще 13 сторонников боевиков представители СБУ отвезли на линию разграничения и отпустили по домам в присутствии террористов. И почему бы это не сделать перед телекамерами украинских и международных телеканалов и агентств, а не только журналистов, работающих в Донецке и Луганске? Тогда было бы видно, как "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова в разговорах с родственниками пленных украинских военных, приехавших на передачу, срывается на крик, впадает в истерики, несет чушь. Чего боятся, что "та" сторона не захочет находиться в поле зрения телекамер, и потому не придет за теми, кого настойчиво требуют вернуть в Минске? Тем самым создадут хорошую картинку для журналистов, которые снимут удаляющиеся в темноту силуэты бывших осужденных и подозреваемых. Весь мир бы увидел, как "дороги" боевикам люди — больные и пожилые — те, которых они просят выдать в обмен на наших военных. Тогда станет понятно, что никакой обмен на своих их не волнует, они по указке Москвы просят амнистию для себя и выборов в ОРДЛО, а ключи от тюрем и подвалов боевиков находятся за красной стеной Кремля.

Такая прозрачная передача 15 человек из списка террористов могла бы не просто разблокировать обменный процесс, но показать всему миру, что Украина готова к открытому диалогу. Но то, что могло стать весомым аргументом, превратилось в строчку в новостных лентах.

Следующий шаг — открытие всего списка людей, которые нарушили законы Украины и в той или иной мере сотрудничали с террористами.

В наших же руках козыри — мы можем удерживать людей, которых украинские суды признали преступниками, и следственные органы обосновано подозревают в совершении правонарушений. Мы же, в отличие от представителей самопровозглашенных "республик", не держим людей ради угроз и шантажа. Боевики, удерживающие украинцев, — военных и гражданских — в глазах всего мира — преступники.

Проще всего — показать списки людей, которых во время последней встречи трехсторонней контактной группы в Минске, потребовали освободить боевики. А это более 600 фамилий, которые уже хорошо знакомы нашей спецслужбе. Хаотически указанные имена лучше было бы разложить в условные корзины.

В первую попадут осужденные за конкретные преступления, совершенные в период военных действий на востоке, и которые могут быть отданы на "ту" сторону.

Во вторую — те, кто, совершив преступление, отбывает свой срок в учреждениях пенитенциарной службы Украины, но не хочет возвращаться на малую родину, мотивирую это, к примеру, тем, что все родные уже давно переехали на подконтрольную Украине территорию, а им самим, в случае возврата, дадут автомат в руки. Что мешает показать перед телекамерами людей, которые наотрез отказываются возвращаться в ряды террористов?

В третьей корзине могут быть имена осужденных за преступления, не имеющие никакого отношения к событиям, связанным с терроризмом или сепаратизмом на Донбассе. Почему бы не показать людей, которые сидят за преступления по десять или более лет, и являются родственниками главарей террористов ДНР и ЛНР?

В четвертой будут те, кто отбыл свой срок и был освобожден. Нельзя же ради обмена вновь задержать человека и силой передать его террористам. Это же преступление!

Отдельно стоит сказать о тех людях из списка боевиков, в чьих фамилиях допущены ошибки или указаны лишь клички. Присутствие таковых говорит о том, что боевикам все равно кого просить на обмен, они просто тянут время.

Важная составляющая списка — граждане РФ, причастные к событиям на востоке, содержащиеся в СИЗО и тюрьмах Украины. Можно было бы рассказать о каждом человеке и его проступке. Если уже террористы взялись так нагло и принципиально торговаться за своих, то Украина могла бы показать свои козыри. Можно предположить, что Ерофеев и Александров (имена ГРУшников общественности стали известны случайно, благодаря волонтерам и журналистам) в украинских местах лишения свободы еще есть. Об этом знают и волонтеры, занимающиеся освобождениями. Они сетуют, что такие люди чаще возвращаются домой по каким-то особым "каналам".

Примерно так случилось с гражданами РФ Владимиром Безобразовым и Владиславом Кондаловым. Первый был арестован в Одессе за то, что он вербовал граждан Украины для вступления в террористическую организацию ЛНР. Второго взяли на Луганщине в районе города Счастье, ведь тот воевал на стороне ЛНР под позывным "Самара", имел награду от террористов "За Дебальцево". Оба были осуждены украинским судом, а незадолго до освобождения последнего "киборга" ДАПа Тараса Колодия в середине декабря 2016-го, как говорят террористы, вывезены в нейтральную зону и отпущены. Морозова утверждает, что им даже денег на дорогу дали. На каком основании все произошло — загадка. Известно лишь то, что этих двух граждан РФ террористы то и дело запрашивали на обмен в Минске. Можно предположить, что церковь Московского патриархата договорилась не только об освобождении Колодия, но и этих двух. Но не афишировала события, связанные с гражданами РФ, ведь ее цель — поднять свой рейтинг в глазах прихожан в Украине. Недаром же российские издания в день освобождения "киборга" связали два события в одной публикации. Если же события не связаны, а срок отбывания наказания граждан России истек, то что мешало Украине их показательно депортировать, а не по-тихому отдавать террористам, чтобы те после устраивали показательные пресс-конференции в Донецке.

Татьяна Катриченко