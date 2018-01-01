Как Великобритания может наказать Москву

Демарши на Чемпионате мира по футболу, который должен пройти в России, будут наименее болезненными из всех шагов Великобритании в ответ на действия России, но они точно получат большую огласку.

RT

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила , что к отравлению экс-полковника ГРУ Российской Федерации Сергея Скрипаля и его дочери, "с большей долей вероятности", причастна Россия. Но выводы о возможной реакции Великобритании на такие действия Кремля будут делаться в среду, 14 марта. А пока Лондон обратился к Москве с требованием предоставить объяснения того, каким образом нервнопаралитическое вещество российского производства могло появиться на территории Великобритании и быть использовано при покушении на убийство британских граждан.

Тереза Мэй четко обозначила, что теоретически может быть всего две причины случившегося — либо эти действия были решением российского правительства, либо к ним привела бездеятельность Кремля, который не контролирует военные вещества на своей территории. В зависимости от этого будет определяться ряд мер, которые могут предприниматься Великобританией в ответ. В частности, в случае, если будет подтверждена вся информация, имеющаяся сейчас у Великобритании, эти действия Москвы будут рассматриваться как акт вооруженной агрессии России против Соединенного Королевства.

Речь шла об очень разных мерах, которые может предпринять Лондон. Но, повторюсь, до того Великобритания хочет получить максимум информации, в том числе объяснения России. А, кроме того, Великобритании понадобится некоторое время для обсуждения этой ситуации с союзниками по НАТО, прежде всего, с Соединенными Штатами Америки, в первую очередь, в контексте того, можно ли будет применить какие-то санкции против России либо действовать против РФ консолидировано.

Предварительно уже говорилось о том, что может быть и "замораживание" счетов российских первых лиц, и высылка российских дипломатов из Великобритании, и ряд менее существенных, на мой взгляд, шагов, которые точно получат большую огласку (например, демарши на Чемпионате мира по футболу, который должен пройти в России).

Полного списка возможных шагов Великобритании в ответ у нас на данный момент нет — о нем можно будет говорить лишь в среду.

Богдан Яременко, дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел", бывший генеральный консул Украины в Стамбуле, специально для "Главреда"