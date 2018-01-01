Одиночество на трибунах: кто рискнет быть рядом с Путиным?

Чемпионат мира по футболу 2018 года, скорее всего, станет демонстрацией гнева и лояльности Запада. И сколько бы спортсмены не твердили о празднике спорта, соревнования этого уровня все равно превратятся в составляющую политических дебатов.

Как известно, 14 июня в РФ стартует чемпионат мира по футболу. Ни одна из 32-х команд-участниц мундиаля не рассматривает возможность спортивного бойкота. Даже, несмотря на, казалось бы, громкие заявления политиков отдельных стран.

Бойкот мирового масштаба

Первые призывы лишить Россию возможности проводить ЧМ по футболу появились после того, как в июле 2014 года в небе над Донецкой областью был сбит самолет малазийских авиалиний MH17. Но уже тогда футбольные функционеры резко отбросили подобную возможность, мол, спорт и политика никак не могут и не должны пересекаться.

"Политикам и публике следует держаться подальше от чемпионата мира по футболу 2018 года", - заявила депутат Европарламента Ребекка Хармс в интервью немецкой газете. "В присутствии иностранных гостей он купается в лучах славы на сцене, по идее, нейтрального спорта и в то же время продолжает проводить свою антидемократическую политику, которую ни один демократ не считает приемлемой", - сказала она о президенте РФ Владимире Путине.

И вот на днях журналист радио "Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк написал в своем твиттере: "Вскоре увидим, как ряд стран ЕС объявят дипломатический бойкот Чемпионата мира-2018 в России". А это означает, что политики высшего уровня и официальные лица публично заявят о своем отказе посещать чемпионат.

Причина – не столько события на территории Украины или в Сирии, где российские войска помогают режиму Башара Асада, сколько мартовское ЧП в Великобритании.

4 марта в центре города Солсбери отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь. Вскоре премьер Британии Тереза Мэй заявила, что Россия вероятно причастна к преступлению, совершенному с помощью нервнопаралитического вещества класса "Новичок", разработанного в РФ.

Не дожидаясь окончательного отчета, Мэй пообещала: "Не будет присутствия министров и даже членов королевской семьи на Чемпионате мира в этом году в России". То есть в РФ не приедет даже президент Футбольной ассоциации Англии - принц Уильям, герцог Кембриджский.

Решение Великобритании поддержала Исландия, объявив о дипломатическом бойкоте. "В знак солидарности с Великобританией по поводу химической атаки в Солсбери Исландия прибегает к дипломатическим мерам против России ... Представители правительства Исландии не посетят Чемпионата мира", - сказал глава внешнеполитического ведомства Гудлаугур Топ Тордарсон. Интересно, что команда этой страны на ЧМ будет представлена впервые.

После об этом заговорила и Дания. "Официальным лицам Дании будет крайне сложно отправиться в Россию на праздник футбола. Я не думаю, что мы должны говорить об отказе со стороны национальной команды, но все остальные должны остаться дома и смотреть телевизор", - отметил представитель Министерства иностранных дел Дании Майкл Аастрап.

Ныне о бойкоте упоминают в Австралии, Японии и даже Польше. О своем желании не поехать в Россию на чемпионат заявлял президент Польши Анджей Дуда.

Украинская позиция

"Мы должны послать Кремлю четкий сигнал, что такое грубое поведение нельзя терпеть. Кремль должен почувствовать это", - сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. После событий в Британии он призвал европейских политиков к политическому бойкоту чемпионата мира: "Россия не заслуживает того, чтобы принимать у себя такой престижный турнир. В идеале я хотел бы, чтобы ее лишили права проведения этого мероприятия. Если же это невозможно сделать из-за нехватки времени, призываю все нации и свободолюбивых людей, которые ценят правила и порядок, бойкотировать этот чемпионат".

Украинцы с осени живут с мыслью, что наша сборная в Россию не поедет. Официальная причина – в своей отборочной группе мы заняли лишь третье место, пропустив вперед исландцев и хорватов. В решающем матче украинцы проиграли хорватам. А неофициально поговаривают, что Украина и не стремилась попасть в финальную часть. Хотя, на самом деле, очень сложно представить, как спортсмен может отложить возможность участие в соревнованиях такого уровня на четыре года. Но поражение – уже успело стать легендой.

Как, впрочем, легендой можно назвать и не поездку на мундиаль впервые за 32 года команды США. Та не смогла пройти отборочный тур, уступив команде Тринидада и Тобаго со счетом 1:2.

Но спортсмены дали повод не ехать в Россию функционерам, политикам, чиновникам и болельщикам. Даже Национальная телекомпания Украины отказалась от прямых трансляций из России, а Федерация футбола - от национальной квоты на приобретение билетов. Более того, отечественная федерация футбола не обеспечивала украинским журналистам аккредитации на чемпионат. Причина – нет гарантии безопасности.

Хотя боятся не все. Как минимум, четыре тысячи граждан Украины не испугались занять места на трибунах стадионов в российских городах. По официальным данным ФИФА именно столько билетов купили наши соотечественники. Из каких регионов поступили заявки – не известно.

Возможная потеря

Представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что "голубая мечта" некоторых западных стран – не допустить проведения чемпионата мира по футболу в России. И назвала ее "абсурдом абсурдов".

В российском информационном поле все заявления о бойкоте чемпионата называют истерикой. И публично радуются тому, что если некоторые европейцы все-таки решат бойкотировать поездки в РФ, то от этого только мест на трибунах станет больше, ведь билетов и так всем желающим не хватает.

Надо понимать, что войны в Украине и Сирии, при участии регулярных войск РФ, и даже отравление Скрипаля – это лишь внешняя сторона. И она на данном этапе уже никак не может повлиять на сам факт проведения соревнований на территории России. Если бы была политическая, или даже юридическая, воля лишить Путина этого праздника футбола, то формальный повод бы обязательно нашелся ранее.

Например, в 2015 году, за три года до старта ЧМ, журналисты говорили о расследованиях швейцарской прокуратуры и дисциплинарных органов ФИФА о том, что Россия получила право проведения соревнований не совсем честным путем. "Это было договорено за кулисами. Дипломатический договор", - тогда сказал отстраненный от должности президента ФИФА Йозеф Блаттер, комментируя выбор хозяев ЧМ-2018.

Но как показало время, реальные условия для конфискации у Путина спортивного праздника не сложились.

Поэтому сегодня уже речь не идет о спортивном бойкоте чемпионата в России. Во-первых, политики разных стран, таких как Великобритания или Германия не могут пойти на этот шаг, так как он разочарует болельщиков и избирателей. Во-вторых, в ФИФА действует простое правило: кто не приезжает на соревнование, следующее гарантировано пропускает.

Подобных сюжетов в истории мундиаля немного, но они есть. Хотя сейчас некоторые причины, по которым та или иная команда не приезжали на соревнования кажутся смешными. Например, в 1950 году сборная Индии отказалась от участия потому, что игрокам запретили играть… босиком.

А вот кто пока не говорит о бойкоте – ни спортивном, ни политическом, так это Германия. Известный таблоид Bild опросил нескольких игроков и тренеров сборной. Те сказали, что спорт – это праздник, и они не имеет права лишать его болельщиков. Нападающий "Баварии" Сандро Вагнер также сообщил, что его ужасают кадры из Сирии, однако спортсмены своей игрой должны доставлять людям радостные эмоции. В марте канцлер Германии Ангела Меркель, уже после покушения на Скрипаля, заявляла, что вопрос бойкота футбольного чемпионата в России в настоящее время не стоит.

Скорее, этот чемпионат в РФ покажет, кто сегодня является оппонентом Путина, а кто другом, и определит, какая ныне степень лояльности некоторых стран – в первую очередь, Германии и Франции. Хотя при этом, разумеется, нельзя исключать, что и эта площадка может быть использована для переговоров. Хотя результат этих переговоров может действовать только месяц – до 15 июля, дня окончания праздника спорта и начала военных будней.

Татьяна Катриченко, журналист для "Главреда"

Фото - twitter.com/18BoycottRussia