Одна маска на двоих: что общего между Тимошенко и Порошенко

Тимошенко 2018 года очень напоминает Порошенко 2014 года.

Тимошенко реализует стратегию Порошенко в 2014 году УНИАН

Весна 2014 года. Страна подавлена, растеряна и немножко паникует. Привычный образ жизни одномоментно обрушился. Постреволюционная эйфория сменилась классической предвоенной депрессией. Нужны полноценные лидеры. Да, формально на тот момент верховную власть взяла в оборот несвятая "троица" - Александр Турчинов, Арсений Яценюк, Сергей Пашинский. В тени остался николай Мартыненко. Чуть позже на авансцену размашисто выйдет Арсен Аваков.

Но, во-первых, почти все они оказались нерешительными, мягкотелыми и не склонными к лидерству. А, во-вторых, никого из них все-таки напрямую не избирали и потому легитимность была так себе. Спасение - президентские выборы... Реальных кандидатов в президенты практически нет. Слишком быстро. Команды только начали складываться. А потому выдвигались сплошь какие-то сомнительные личности, отпетые фрики и просто случайные люди. Тяжеловесы боятся выходить.

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И вот на этом фоне появляется мощный игрок с неплохой (на первый взгляд) биографией - Петр Порошенко. Он сильно отличается от фриков. Веско говорит короткие стратегические вещи: "сделаю, разберусь, наведу порядок и потому будем жить по-новому". Справедливо будем жить. Отличная избирательная кампания. Простая, доступная, успокаивающая. Кампания тяжеловеса, который не разменивается на карликов и который идёт на 50+%. Идеальная стратегия. Идеальные ожидания. И - что самое главное - идеальные соперники...

Позднее лето 2018-го. И точно такая же стратегия активно реализуется иным кандидатом - Юлией Тимошенко. Она явно пытается отстроиться от прочих кандидатов, сделав их мелкими и качественно и количественно. Она пытается зафиксировать свою тяжеловесность. И она пытается говорить только о стратегии, глобальных вещах, функциональной трансформации. Хорошо ли это у не получается? Не знаю. Проженный избиратель-2018 в отличие от перепуганного избирателя-2014 куда более придирчивый и поэтому хочет крутых смыслов и контекстов, а не просто красивых лозунгов.

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Тем не менее, опять же список фриков-кандидатов множиться день ото дня. Их уже заоблачно и это только начало. Отличная технология для любого тяжеловеса, позволяющая отстроиться от серой массы... Так или иначе, но на сегодняшний день именно Тимошенко заходит в нишу "Порошенко 14-го года". Хороший ход...



Поразительно иное. Сам Порошенко добровольно уходит в нишу политических карликов. Он продолжает размениваться на мелкие информационные поводы. Продолжает старательно работать внутри 7-процентного рейтинга. И упорно остаётся в комфортной "тёплой ванне", которую ему заботливо организовало окружение. Он юзает "тактику мелких дел", которая явно не приносит успеха и вообще не выдаёт стратегических концепций. Т.е. он не хочет вернуться в нишу "Порошенко-2014". Вопрос - почему? Не видит очевидного? Или все-таки он таки остался в креативным одиночестве?

Михаил Подоляк, политтехнолог

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