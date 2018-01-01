Он улетел, но обещал вернуться. Какое продолжение может иметь история Саакашвили

После выдворения Саакашвили существует риски радикализации протестного движения, но вряд ли оно станет более масштабным.

Саакашвили попытается вернуться в Украину

В этот раз задержание Михеила Саакашвили и его выдворение прошло быстро и сглажено. Потому можно сделать вывод, что из предыдущих попыток задержания экс-президента Грузии украинская власть и спецслужбы вынеси уроки, что позволило им действовать более организовано и оперативно. Это заметно даже по видео задержания Саакашвили . Спецслужбы явно сделали выводы и учатся на собственных ошибках.

Что послужило поводом для выдворения Саакашвили из Украины? Формально, с юридической точки зрения, поводом послужило решения суда, которым Саакашвили было отказано в предоставлении статуса беженца. И это дало возможность власти осуществить процедуру реадмисии. Возможно, власть ожидала именно этого решения суда.

А дальше — действовали по обстоятельствам. Подозреваю, что фейковая новость о якобы попытке задержания Саакашвили в пятницу, 9 февраля, была своего рода спецоперацией и отвлечением внимания. Потому, думаю, и организовали утечку информации, напрягли Саакашвили и его сторонников, но ничего не случилось, и они расслабились. А затем совершенно неожиданно Саакашвили все-таки задержали. Похоже, эта операция была хорошо подготовлена.

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Что послужило политическим поводом? Возможно, у спецслужб появилась информация о том, что Саакашвили что-то готовит на воскресенье, 18 февраля, ведь на этот день запланирована его очередная акция в центре Киева. Возможно, они узнали, что планируются более радикальные действия. Собственно, такой риск существовал и раньше — сколько можно просто ходить по Киеву, они же хотят более конкретных результатов, а власть их игнорировала. Потому риски радикализации существовали и раньше. Если спецслужбы узнали, что Саакашвили готовит нечто подобное, они решили не ждать, а действовать на опережение…

История на этом явно не закончится. Попытки Саакашвили вновь прорваться через границу в Украину будут, причем с большой вероятностью. Другой вопрос — насколько удачными они будут. Думаю, Погранслужба и власть готовятся к этому.

Какие последствия для власти и для Саакашвили будет иметь задержание последнего и выдворение из страны? У тех, кто поддерживал Порошенко, нет никаких иллюзий относительно него. Как говорит социология, большинство сторонников президента не доверяет ему — такой парадокс. Для них он — просто "меньшее зло". В частности, "меньшее зло", нежели Саакашвили.

Потому после всех событий, которые уже имели место быть, я не думаю, что выдворение Саакашвили приведет к падению рейтинга Порошенко. Хотя во втором туре президентских выборов это потенциально может сыграть не на пользу действующему президенту. А в первом туре — точно нет. Приверженцы Порошенко очень критически относятся и к Тимошенко, и к Саакашвили, потому на его рейтинги в первом туре выборов это точно не повлияет.

Однако это вполне может послужить толчком для новой волны протестов против президента Порошенко. Такой риск существует.

Что касается Саакашвили… Как видим, события прошлого года никак не повлияли на уровень его поддержки. Ведь те, кто сейчас выходит на улицу, и те, кого Саакашвили формально вел в строю колонны — это люди, которые, в первую очередь, выходили против президента, а во вторую очередь — в поддержку Саакашвили.

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В целом, уже был прорыв границы, уже было лишение гражданства… Нынешняя ситуация — лишь развитие того, что происходило раньше. Так что это задержание не является чем-то принципиально новым. Соответственно, это не сможет существенно повлиять ни на рейтинги Порошенко, ни на рейтинги Саакашвили.

Однако эти события способны усилить напряжение в обществе, потому что фигура Саакашвили влияет на противостояние между властью и противниками Порошенко. Насколько сработают риски — думаю, уже в ближайшие дни мы получим ответ на этот вопрос.

Отмечу, что риск состоит даже не в том, что протесты разрастутся. Ведь, если не будет поддержки со стороны других оппозиционных сил — прямой реальной поддержки, масштабы вряд ли вырастут. А вот риски радикализации (попыток столкновения, штурма зданий и т.д.) действительно существуют.

Кроме того, я бы не говорил о том, что теперь, когда Саакашвили нет в стране, украинские оппозиционные лидеры вздохнут с облегчением. Это было бы преувеличением.

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Например, Тимошенко использует эту ситуацию в свою пользу. Для нее деятельность Саакашвили — это не риск и не вызов. Он, скорее, просто мешает ее предвыборной стратегии. Тимошенко пыталась соревноваться за приверженцев Саакашвили в сентябре прошлого года, но оказалось, что это — не ее контингент, они ее не поддерживают. Потому Юлия Владимировна не делает резких движений. Она использует тему Саакашвили исключительно в своих интересах. Саакашвили ей не конкурент, так как ее рейтинги намного выше.

Что касается других оппозиционеров, то в том протестном движении, которое возглавлял Саакашвили на самом деле есть люди, которые не очень любят Михо. Не все об этом знают, но это действительно так. Возможно, среди этих людей у кого-то есть амбиции занять место лидера. Но явного и однозначного лидера там нет. Потому не думаю, что кто-то там вздохнет с облегчением…

Да, Саакашвили создавал проблемы для власти. Да, он своей персоной отвлекал внимание от некоторых других оппозиционных деятелей. Но у всех у них другие интересы — они будут соревноваться на выборах, а не на улице.

Владимир Фесенко, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", специально для "Главреда"