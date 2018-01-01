Основная разница между Януковичем и Порошенко

Социальный договор времен Януковича был заменен куда более циничным.

Определение не лишено крупицы здравого смысла, однако уж больно однобокое. Устраивающее разве что инфантильную аудиторию самого Лещенко.

Если мы ни на что не надеялись после Майдана и не ждали ничего хорошего от Порошенко, то никакой надежды он у нас получается и не украл. Но разве это повод делать господину Порошенко поблажку?

На самом деле, если отбросить красивые фразы, то разница между Януковичем и Порошенко заключается в том, что Янукович делился.

Социальный договор при нем звучал примерно так: "мы воруем, а за это":

а) даем воровать вам;

б) обеспечиваем определенный социальный минимум тем, кто в силу неспособности или невозможности не может воровать (доллар по 8, низкая коммуналка, повышение пенсий).

Порошенко этот социальный договор заменил куда более циничным "мы воруем, а вам выставляем счет за борьбу с бурятской агрессией". Именно очевидная несправедливость данного варианта социального договора и является главной претензией большинства населения к режиму.

Воруйте, Петр Алексеевич, лишайте надежд Сергея Лещенко и его паству сколько хотите. Вы не святой и мы не святые. Но делитесь! И тогда у нас с вами будет почти любовь и взаимопонимание.

Вячеслав Чечило, журналист.