Освобождение пленных как опасный и многоходовой план Москвы

Обменом пленных Россия повышает субъектность кума Путина Виктора Медведчука.

Кремль оставил еще 100 пленных для того, чтобы продолжать давление на Украину twitter.com/STsegolko

27 декабря состоялся обмен пленными между Украиной и боевиками из "ЛДНР". Украина согласилась передать 306 преступников для освобождения из плена 74 украинских пленников.

Разблокировкой процесса обмена пленными Кремль демонстрирует так называемый жест доброй воли, нажав на подконтрольных им главарей боевиков, а с другой стороны, оставляет за собой право увеличить количество пленников за счет гражданского населения.

При этом, Кремль ничего фактически не теряет, наоборот демонстрирует свою как бы договороспособность.

Это византийская практика - Москва готова договариваться, но оставляет за собой последнее слово. В свою очередь, Москва потребует от Украины беспрекословного выполнения политической части минских соглашений, а именно: принятие законов об амнистии боевиков, выборы в ОРДЛО и предоставление личного статуса этим территориям.

Читайте также: Кто еще не пропиарился на освобождении наших пленных?

Примечательно, что официальный Берлин уже успел назвать обмен пленными как существенный шаг на пути выполнения Минских соглашений. По мнению главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, обмен является гуманитарным жестом перед Новым годом и православным Рождеством, и за этим шагом должны быть дальнейшие шаги по реализации Минских соглашений.

В то же время, хотел бы напомнить, что в ноябре 2016 года в плену у террористов содержались 109-110 украинцев. Тогда процесс обмена был искусственно заблокирован Россией на целый год. За это время количество украинских пленников было искусственно увеличено боевиками за счет гражданского населения до 170 человек.

Глава СБУ Василий Грицак подтвердил, что за две недели количество заложников увеличилось с 158 до 170 человек. Фактически нам возвращают заложников, условно говоря, в том числе и тех, кого лишили свободы в течение последнего года.

Читайте также: Обмен пленными: готов ли Путин к переговорам о мире

Таким образом, Россия будет постоянно давить на Украину тем, что в заложниках остается еще почти 100 пленных, если Киев не согласится выполнить условия Кремля.

Кроме того, обменом пленных Россия повышает субъектность кума Путина, представителя Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске Виктора Медведчука незадолго до начала президентской и парламентской кампаний.

Медведчук уже заявил о своем новом политическом проекте, и не надо отвергать мысль о том, что обмен пленными является началом его избирательной кампании. Такая себе пиар-акция Медведчука: украинцам посылают мессидж, что есть политик, который может договориться со страной-оккупантом не только об освобождении пленных, но и о прекращении активной фазы войны. Очередной опасный и многоходовой план Москвы.

Дмитрий Снегирев, сопредседатель ГИ "Права справа"