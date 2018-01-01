Открытая охота средь бела дня: о чем говорит убийство Олешко

Это уже не совпадения и даже не тенденция - это система.

2018 год. На гражданских активистов идет активная охота. 31 июля в Бердянске выстрелом в спину убит участник АТО и активист Виталий Олешко (позывной Сармат), который после возвращения с войны боролся с местным депутатом-регионалом, который по факту контролирует город. Сегодня же в Херсоне кислотой облили лицо сотруднице городского совета Екатерине Гандзюк, которая противостояла местным сепаратистам и коррумпированным правоохранителям. Об этом сообщил журналист Сергей Никитенко, которого избили в июне. До этого в Одессе ножами порезали активиста Автомайдана Виталия Устименко, который, среди прочего, занимался сделками знаменитого Труханова. А до этого титушки жестко избили харьковского антикоррупционного активиста Дмитрия Булаха. И это далеко не полный список.

Это уже не совпадения и даже не тенденция - это система. Система, которая стала возможной благодаря тотальной безнаказанности нападавших и заказчиков этих преступлений. Позорное явление, которое стало реальностью благодаря тому, что отдельные политики и их ручные блогеры начали выставлять антикоррупционеров и общественных активистов хуже коррупционеров и Путина вместе взятых. И пока в столице воришки заливают глаза активистов зеленкой и устраивают слежку, в регионах им уже плещут в лицо кислотой и убивают выстрелами в спину. И если мы снова промолчим, то уже скоро убивать гражданских активистов начнут и в Киеве.

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Если мы снова промолчим, то уже скоро убивать гражданских активистов начнут и в Киеве. А убивать есть кому. Здесь и бандиты, которым активисты мешают воровать. И сепаратисты, которые хотят отомстить патриотам. И российские диверсанты, которые хотят посеять раздор и дискредитировать власть перед выборами, ведь после очередного нападения на антикоррупционного активиста все больше претензий, а впоследствии - и подозрений из-за бездействия, будет падать на нее. Поэтому: быстрое следствие и справедливый суд, несмотря на имена и должности, в интересах не только общества, но и власти.

И одних постов недостаточно. Нужна действенная акция протеста. Считаю, что самым большим общественным организациям и активистам нужно встретиться и обсудить возможность проведения однодневной предупредительной забастовки для привлечения внимания к охоте на активистов, если следствие опять не сможет никого найти.

Иван Примаченко, сооснователь образовательных курсов Prometheus

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