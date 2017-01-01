Как Варшава загоняет себя во внешнеполитический тупик

Если уж Госдеп США высказывает свое "фе" по поводу действий поляков, это значит, что Варшава действительно зашла слишком далеко.

Польша сегодня сама себя загоняет в глухой внешнеполитический тупик, создавая проблемы не только Украине, а, прежде всего, себе же. За последние годы Варшава испортила отношения не только с Киевом, но и со многими другими своими ближними и дальними соседями. Если уж Государственный департамент США высказывает свое "фе" по поводу действий поляков, это значит, что Варшава действительно зашла слишком далеко…

Следует отметить, что последние действия Польши — это не только антиукраинская линия. Это —антидемократическая линия, потому что те вещи, которые прописаны в таких польских "законах", как закон об Институте национальной памяти Польши, ведут к свертыванию главного, на чем строятся современные общества — демократии. Это — грустный результат.

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Но я все-таки надеюсь, что то, что мы наблюдаем сейчас — лишь временная "черная полоса" в современной польской истории, которая рано или поздно закончится, и ей на смену придет более светлая, белая.

Потому я очень рад, что в обращении Верховной Рады Украины к польской стороне прозвучала мысль о том, что мы готовы к трезвому и рассудительному диалогу, готовы думать над тем, как выстраивать наше будущее, а не барахтаться в иногда очень трагических и темных страницах нашего прошлого.

Однако польский президент Дуда не услышал не только украинских депутатов — он не услышал и израильскую сторону, не услышал он и США. Думаю, тут сыграло роль внутреннеполитическое видение ситуации. Поскольку, так или иначе, ему нужно думать и заботиться о грядущих выборах в Польше. К слову, это большая проблема современных стран — решения принимаются не с точки зрения стратегии, а исходя из приближающихся внутреннеполитических событий. Потому, я думаю, Дуда решил сыграть аккуратно и переложить ответственность на конституционный суд. Это, возможно, для него удобный способ уйти от ответственности, но с точки зрения влияния, в частности, на украинско-польские отношения — это очень ошибочный шаг.

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Не хотелось бы думать, что нынешний конфликт между Украиной и Польшей на основе исторических споров затронет какие-то другие сферы нашего сотрудничества. Потому что у наших стран есть общие интересы. Так, например, и Украина, и Польша чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы не состоялся проект "Северный поток-2", потому что он представляет собой общую угрозу для обеих стран. Какие бы законы ни принимались в сфере истории, здесь экономический интерес у наших государств — объективный, и он лежит на поверхности.

Кроме того, если взять военное сотрудничество, то, безусловно, польские руководители понимают, что, если, не дай Бог, упадет Украина, следующей будет Польша. Потому сотрудничество в этой сфере является взаимовыгодным и необходимым и Украине, и Польше. Это же касается и многих других направлений.

Так что я не думаю, что нынешний эпизод украинско-польских отношений будет иметь какое-то практическое влияние на конкретные сферы сотрудничества. Но в общем плане такие вещи, безусловно, серьезно отравляют общую атмосферу и играют лишь на руку Москве.

Владимир Огрызко, дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины, специально для "Главреда"