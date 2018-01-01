Сегодня, 12:43 RSS

Отрезвление "прокурора-няши" Поклонской

Сегодня, 12:08

Бывшая украинская прокурорша, видимо, за четыре года так и не поняла, в какой системе ей отныне придется стареть.

Поклонская
Поклонская проголосовала против пенсионной реформы УНИАН
Наталье Поклонской предложили сложить депутатский мандат. За то, что не поддержала пенсионную реформу. Ту самую, которую затем не поддержал сам Путин.

Все-таки Наталья Поклонская – дитя украинской системы. Той самой, в которой вертикали невысоки, касты условны, а сословность имеет лифты. Это в украинском парламенте члены фракции имеют запас гибкости – и право на собственное мнение. А в Думе им отведена роль деревянных солдат. Бык может вести себя как Юпитер, но это лишь оскорбительнее для Юпитера.

Наталья Поклонская так и не поняла, что главное отличие России от Украины – это монополия.

Российскую политическую систему среди прочего рождала монополия на деньги. Главный источник дохода – углеводороды. Все остальное – лишь полипы на трубе. В те времена, когда нефть стоила мало, Россия отличалась многоголосицей. Как только государство сосредоточило подорожавший ресурс в своих руках – страна начала ходить строем.

Монополия на деньги дала метастазы. В политику и экономику, в принятие решений и определение будущего. Государство стало единственным источником распределения благ – и потребовало ответной лояльности. От бюджетников, которым увеличили зарплаты и пенсии. От бизнеса, кормившегося с покупательной способности. От чиновников, которые получили коррупционные кормушки разной величины.

Читайте также: Запрет Поклонской в Украине: правильно, но бессмысленно

Возможно, Наталья Поклонская просто не успела этого понять. В конце концов, всю свою жизнь она провела в стране, которая жила по иным правилам.

В отличие от России, в Украине никогда не было монополии на деньги. Здесь не было единого смыслообразующего сырья – каждый из имевшихся ресурсов был недостаточен, чтобы прокормить всех и вся. В результате, вокруг каждого сформировалась своя финансово-промышленная группа. Которая для защиты подконтрольного ресурса создавала все то, чем гордилась страна.

Политические партии, разноплановые СМИ – все это возникло благодаря конкуренции украинских вертикалей. Которых, в отличие от России, было несколько. Вдобавок, почти всегда они были сильнее украинского государства – и оно не имело возможности включить режим тотального контроля. Даже во времена Виктора Януковича. Который и сам очень скоро смекнул, что к чему, и стал создавать собственную олигархическую вертикаль.

В результате, в Украине рождалась конкуренция. Разные центры влияния боролись за парламент. Создавали медиа. Вели позиционные войны друг с другом. Когда улица смела Януковича – эти же ФПГ не позволили стране рухнуть в небытие. Просто потому, что в их меркантильных интересах было сохранение страны.

Если бы Наталья Поклонская была украинским депутатом – ее поведение не вызвало бы больших претензий у партийного руководства. Потому что "тут так заведено". Украинская многоголосица пусть и рождалась "из сора, не ведая стыда", но за десятилетия стала органичной деталью политической жизни страны. Но бывшая украинская прокурорша, видимо, за четыре года так и не поняла, в какой системе ей отныне придется стареть.

Павел Казарин, журналист, для Крым.Реалии

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Наталья Поклонская, Павел Казарин, пенсии, пенсионная реформа
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности