"Парламентская республика" в Украине превратится в балаган

Если хотите реформ, то вероятность модернизации без парламентской говорильни выше

УНИАН

По поводу очередной мессийки, который (точнее которая) "всех спасет и все сделает красиво, что ничего делать не надо". То есть о "парламентской республике".

1. Прямой корреляции между высоким уровнем жизни и именно "парламентской республикой" нет. "Родина демократии" США - президентская республика (президент возглавляет правительство и формирует исполнительную власть). "Мама "Родины демократии" и всяких других просветителей Франция тоже президентская республика. Премьер-министр есть, но скорей декорация у президента, который формирует исполнительную власть. До недавнего времени избирался на 7 лет. В Китае, который за 30 лет уже почти догнал по размерам "Родину демократии" вообще выборов нет. Каждые 10 лет народу представляют нового "вождя". В Сингапуре вроде выборы есть, но так все хитро считается и регистрируется, что попробуй проголосовать по другому, чем "рекомендует" "партия и правительство". Южная Корея времен экономического роста - тоже мягко говоря не "демократия".

То есть если хотите реформ, то вероятность модернизации без парламентской говорильни выше. Миша в Грузии тоже "реформы" без "парламентской республики" делал. За это правда уже 6 лет получил.

2. "Парламентская республика" мало эффективна при внешней угрозе. Ссылку на Израиль считаю некорректной. В Израиле "выборы элиты" проходят в армии. Почти все премьеры (и президенты) Израиля прошли через армию. Почитайте на досуге биографии Ариеля Шарона (героя войны Судного дня, который винтовку в первый раз взял в руки в лет 16), Эхуда Барака, Нитанхьяну. К армии (формально) совсем не имела отношения только Голда Меир. Какой у нас есть фильтр?

3. "Парламентская республика" в Германии, Британии, Швейцарии и в Украине - это принципиально разные "парламентские" республики. Там это работает, поскольку есть критичная масса граждан, которая не превратит это все в балаган. У нас "республика" скорей превратится в польский сейм образца 18 века прямо перед "первым разделом" Польши (разорвали кстати авторитарные государства). С бардаком и понтами магнатов, которые разбогатели на поставках продовольствия в Европу. Ничего не напоминает?

Поэтому не вижу как у нас это реально работает. Сорри, что опять в тренде.

Тарас Загородний, экономический эксперт

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