Пашиняна в Армении ждет судьба Ющенко

Премьер Пашинян быстро уйдет, но свою роль он сыграет: Армения после него будет уже другой.

Вскоре армяне начнут проклинать вчерашнего героя Пашиняна Reuters

Стремительный взлет Никола Пашиняна - всего за 3 недели с момента начала протестов - на самую вершину исполнительной власти в Армении поражает воображение и заставляет завистливо кусать локти тех амбициозных популистов, кто хотел бы аналогичным образом, на волне народного возмущения, сразу, одним махом, прийти к власти в России, Беларуси, Казахстане и, возможно, снова.... в Украине.

В каком то смысле - по скорости и по эффектности прихода к власти - Пашинян даже побил своеобразный рекорд самого великого Михо, приход которого во власть был очень стремительным даже по революционным меркам. Судьба Пашиняна, однако, будет не столь благополучной , как у Саакашвили. Главным образом потому, что Саакашвили подкрепил свою власть всеобщими выборами, на которых получил 95% голосов, а Пашинян стал сегодня премьером, благодаря голосам всего лишь 59 депутатов, многие из которых являются политическими противниками Пашиняна и голосовали за него лишь под давлением разгоряченной улицы.

Положение Пашиняна, как нового премьера Армении, крайне неустойчиво: у него нет поддержки в парламенте страны. Поэтому ему придется лавировать и соглашаться на широкие политические компромиссы, чтобы удержаться у власти и иметь возможность проводить хоть какие то реформы.

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Сегодня звездный час Никола Пашиняна. Его рейтинг достиг заоблачных высот . Но, начиная с сегодняшнего дня его популярность будет ... стремительно падать. Пашинян сам разогрел толпу и вызвал в ней неоправданно высокие ожидания, которые он не имеет возможности удовлетворить. Очень скоро нетерпеливый плебс начнет обвинять Пашиняна в нерешительности, в измене идеалам, в неисполнении обещаний , в том что он оторвался от народа, не борется с коррупцией, продался олигархам и т.д. Но подлинный эффект разорвавшейся бомбы будет иметь первый обнародованной случай коррупции в новом правительстве Пашиняна, который он, разумеется, попытается покрыть. Его начнут проклинать.

На этом политическая карьера Пашиняна закончится. Его подвергнут остракизму и придадут забвению, как придали забвению Ющенко в Украине. Судьба Пашиняна - это типичная судьба народного героя, любимца толпы, улицы. Они быстро приходят к власти, но и почти также быстро уходят, уступая место циничным прагматикам.

Чтобы остаться у власти долго, Пашиняну пришлось бы стать диктатором, как Саакашвили, но ему это не удастся по многим причинам. Она станет чуть-чуть более демократической . Правда, только самую малость. И возможно Армения станет еще беднее.

Андрей Головачев, политический эксперт

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