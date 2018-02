Патриот или преступник в вышиванке?

У нас в государстве часто нарушают закон и надо уничтожать эту традицию. Но если его перестанут соблюдать все, то это приведет к катастрофе и гибели государства.

Между "патриотом" и настоящим патриотом есть большая разница segodnya.ua

"Все животные равны. Но некоторые животные равны более, чем другие" (англ. "All animals are equal, but some animals are more equal than others"). Эта цитата из сатирической повести-притчи Оруэлла " Скотный двор " стала руководством к действию для некоторых граждан Украины. Все равны перед законом, но некоторые граждане равнее. И имя им "Патриоты".

Назвался "Патриотом" и можешь отжимать имущество у кого угодно. Потому что раз ты "Патриот", то тот, у кого ты отжимаешь - сепар. И это не грабеж, рейдерство или мародерство, а восстановление справедливости. Ты решил, что они наворовали, что они не правы? Отними все себе. На закон забей. Тебе можно! Ты же "Патриот".

Назвался "Патриотом" и можешь стрелять в полицейского или бросать гранату в Нацгвардию. Потому, что раз ты "Патриот", то тот, кого ты атакуешь - пес Авакова, слуга Шоколадного и просто мусор. То, что он такой же гражданин, да еще и на службе государства, тебя не должно смущать. Ведь ты "Патриот", а это ставит тебя над законом, добавляет + 10 к правоте, + 12 к харизме и + 55 к мученичеству. На закон забей. Тебе можно! Ты же "Патриот".

Читайте также: Украина на пути к руине

Назвался "Патриотом" и можешь брать взятки, быть наемником или просто открывать свои наливайки с обменниками. Ты же "Патриот", а не титушка или барыга. И тебе можно. То, что ты налоги не платишь, паленым алкоголем торгуешь и людей готов бить за 300-1000 гривен в день - это не страшно. Ты "Патриот" и ты над законом. А если тебе кто-то скажет, что ты нарушаешь закон, то он продался, он тварь или агент Кремля. На закон забей. Тебе можно! Ты же "Патриот".

Каждый раз, когда вы пытаетесь оправдать нарушение закона своим нарочитым "патриотизмом", то это лишь еще больше уничтожает законность в Украине. И не удивляйтесь, если потом придут к вам и отожмут все у вас. Потому, что те, кто придут - скажут, что они большие "Патриоты" чем вы и закон им не писан. Ведь все патриоты равны, но некоторые равнее.

Выберите для себя то, что вам ближе - закон или понятия о "патриотах", которые над законом. И если выберете понятия, то потом не жалуйтесь, что к вам придут. Потому что вы менее равны, чем те, кто окажется более патриотичен, чем вы.

Читайте также: Украина обречена на "объятия" России?

Если вы действительно патриот, то идите работать в полицию и прокуратуру, чтобы менять их и наводить порядок в стране. Если вы действительно патриот, то идите в суд для отстаивания своей правоты. Если вы действительно патриот, то идите в ГО, которые занимаются реформированием общества и качественно улучшают его, а не качественно увеличивают свое благосостояние педалируя тему "патриотизма". Если вы действительно патриот, то идите работать на государство и меняйте нашу с вами жизнь к лучшему. Если же все это не для вас, то ответьте сами себе патриот ли вы или очередной преступник в вышиванке, прикрывающийся патриотизмом.

PS. У нас в государстве часто нарушают закон и надо уничтожать эту традицию. Но если его перестанут соблюдать все, то это приведет к катастрофе и гибели государства. Не все это поймут или примут на веру, но поверьте, что не стоит доводить до крайности, чтобы увидеть, как собственные ошибки и заблуждения приводят к общей катастрофе. Это очень дорогое удовольствие. И мы его себе позволить не можем.

Борислав Береза, народный депутат