Пилигримствующий Суперкубок, или Как нам обустроить гала-матч?

Матч за Суперкубок служит рекламой новому чемпионату Украины и собирает солидную аудиторию.

Игроки "Динамо" радуются победе над «Шахтером» в матче за Суперкубок Украины в Киеве, 16 июля 2016 г. УНИАН

C интересом посмотрел матч за Суперкубок Италии между "Ювентусом" и "Миланом". Были в нем и красивые голы, и голы, отмененные из-за офсайда, и демонстрация филигранной техники, и грубейшие ошибки, наблюдались и опасные моменты, когда мяч сотрясал перекладину, логичные и нелогичные судейские решения, обидные травмы, яростная борьба и серия пенальти — состязание между двумя тезками, двумя Джанлуиджи, символизирующими два поколения апеннинской вратарской школы — Буффоном и Доннаруммой. В этом "дерби Джанлуиджи" победил "Милан" и поднял свои акции в глазах китайских инвесторов.

Однако поговорить хочу не о красоте борьбы за внутриитальянский трофей, а о маркетинговом подходе Итальянской федерации футбола. Столь знаковый для Италии матч прошел в стлице Катара — Дохе, собрав немало тамошних любителей футбола, облачившихся по такому случаю в футболки итальянских клубов.

Впервые Суперкубок Италии покинул итальянскую землю еще в 1993 году (сам трофей существует с 1988-го). Тогда "Милан" и "Торино" разыграли почетный трофей в Вашингтоне в присутствии 25 000 зрителей, среди которых наблюдалось немало потомков итальянских эмигрантов первой половины ХХ века. С тех пор матч между чемпионом Италии и обладателем (или финалистом, как в нынешнем году) Кубка страны неоднократно путешествовал по разным континентам. В 2002 году "Ювентус" и "Парма" отправились в Ливию. Кстати, на 7-м по величине африканском стадионе "11 июня" в Триполи собралась наибольшая аудитория за всю историю проведения Суперкубка Италии — 88 000 человек! Годом позже ареной проведения матча между "Юве" и "Миланом" стал Ист-Рутерфорд в США. В 2009, 2011 и 2012 годах итальянцев гостеприимно принял Национальный стадион в Пекине. Аудитория трех Суперкубков составляла от 68 000 до 80 000 человек. В прошлом году "Ювентус" и "Лацио" разыграли почетный трофей в Шанхае. А нынешний розыгрыш в Дохе стал уже вторым для этого катарского города: в 2014 году дорожку сюда проторили "Юве" и "Наполи".

По факту: в названных странах растет число поклонников кальчо, на ура идут шарфы-футболки с логотипами итальянских грандов, а значит, и телеправа на матчи серии А можно продать иноконтинентальным почитателям сэйвов Буффона и слаломных проходов Джанлуки Лападулы втридорога.

А что у нас? Матч за Суперкубок украинцы проводят, как правило, перед стартом сезона в жарком июле. Да, он служит рекламой новому чемпионату Украины и собирает, как правило, солидную аудиторию. География матча-турнира разнообразием не отличается. Да, периодически эта витрина украинского футбола заглядывала в Сумы, Полтаву, Луганск, Запорожье, Львов. Но в большинстве случаев ристалищем спора титулованных становилась Одесса. Этого права Жемчужина у моря удостаивалась целых 7 раз. Оно и понятно — середина лета, море, пляжи, толпы отдыхающих, которых привлечет футбол. Жарко? Ну, об этом у нас как-то не принято думать. Да, и эту проблему нивелируют назначением матча на 21.00.

Возможно ли в ближайшие годы расширение географии отечественного Суперкубка? Очень бы этого хотелось. Давайте обратим свой взор на менее раскрученные в футбольном, но заслуживающие внимания в туристическом плане украинские города. Почему бы не провести матч за Суперкубок, к примеру, в Тернополе, Черновцах, Ужгороде, Черкассах? В названных областных центрах неплохие стадионы, готовые принять пятизначное число зрителей. А представляете, какой импульс развитию футбола в одном из перечисленных городов может дать проведение столь знакового события! Зарубеж? И такой вариант я бы не отбрасывал. Где мы можем продвигать украинский футбол? Земля обетованная? Да, в Израиле немало выходцев из Украины, и поединок между сильнейшими украинскими клубами (постоянными участниками еврокубков и весьма раскрученными в Европе брендами), думаю, привлек бы на стадион в Тель-Авиве солидную зрительскую аудиторию. Время его проведения? Думаю, подошло бы февральское предсезонье. Эта игра была бы неплохой проверкой силой перед евровесной. Надеюсь, что нынешняя ситуация, когда в евровесне у нас только один клуб, станет исключением из правила украинской футбольной полиевровесеннести.

США? И там множество наших эмигрантов, но вряд ли мы сможем собрать в этой стране солидную аудиторию на матче за Суперкубок Украины. К тому же, проведение такого мероприятия было бы весьма затратным, и потенциальная выгода не окупила бы расходов. С другой стороны, это была бы неплохая реклама для ветеранов украинских клубов перед потенциальными заокеанскими работодателями. Катар? При всем уважении к футбольному развитию страны-хозяйки Мундиаля-2022 не уверен, что за этот рынок стоит бороться. Китай? Промоушн чего-либо в Поднебесной — весьма перспективное дело. Думаю, на Национальном стадионе в Пекине собралась бы весьма приличная аудитория, да и потенциальные приглашения отечественных грандов в коммерческие турне по этой стране после проведения в ней матча за Суперкубок Украины вполне могли бы нарисоваться весьма четко. А там — и продажа прав на телетрансляции, и футболочно-шарфовый маркетинг. Этот вариант мне представляется весьма перспективным. Какая-либо из стран бывшего СССР? Сам по себе российский рынок, конечно, привлекателен (немало этнических украинцев проживают "за поребриком"), но абстрагироваться от войны ведь все равно не получится. Постсоветские страны Закавказья? Ну, можно провести, конечно, подобный матч в рамках Дней культуры Украины в той или иной стране. Это прорекламирует наш чемпионат и, возможно, увеличит число украинских легионеров, к примеру, в Азербайджане, но какой-то долгосрочной выгоды не принесет.

Как бы то ни было, вопросом украинского футбольного промоушна следует заниматься серьезно. Пока же отечественные (даже не российские!) медиа создают в основном негативный образ нашему чемпионату. Люди, называющие себя специалистами, во весь голос причитают об упавшем уровне внутриукраинских соревнований, оттоке качественных легионеров, финансовом кризисе во многих украинских клубах. Лейтмотив их высказываний — "молодежи, чтобы прогрессировать, нужно отсюда бежать". Конечно, свобода слова — это наше важнейшее завоевание. Но давайте наложим все-таки какой-то внутренний мораторий на уничижительность по отношению к себе! Давайте расширим нашу сильнейшую футбольную лигу до 16 команд. Давайте, в конце концов, прекратим нытье! В Украине множество потенциально сильных молодых футболистов, и сейчас они все увереннее себя чувствуют в противостояниях на европейском уровне. Давайте их поддерживать, а не создавать негативного фона вокруг нашего футбола!

Алексей Рыжков