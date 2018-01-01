По стопам Януковича: как аукнется Порошенко жесткий разгон протестующих под Радой

Зачисткой палаточного городка Порошенко, очевидно, хотел показать, что для подавления протестов готов действовать очень жестко.

У Порошенко будет больше репутационных потерь от разгона палаточного городка

Так называемый Майдан, который еще до субботы, стоял у стен Верховной Рады, рано или поздно затух бы сам. Но пока он оставался тлеющей искоркой, которая могла вспыхнуть в любой момент, а потому несла угрозу для президента Петра Порошенко. Очевидно, именно из этих соображений он принял решение зачистить палаточный городок под Верховной Радой , прекратив таким образом акцию протеста.

Безусловно, проводя зачистку, силовики действовали очень жестко в отношении протестующих, которые еще оставались в палаточном городке. Ситуацию можно было разрешить другим путем. По крайней мере, власть могла хотя бы попытаться провести переговоры с теми, кто нес политическую ответственность за акцию у стен парламента, в том числе с депутатами, которые де-факто возглавляли эту акцию протеста. Однако Порошенко даже не попытался этого сделать. Вместо этого мы наблюдали крайне жесткие действия силовиков, которые в дальнейшем пагубно скажутся на репутации власти.

Используя именно такой метод разгона протестующих, Порошенко, очевидно, хотел показать всем оппозиционным силам, не только сторонникам Саакашвили, что для подавления каких-либо протестов он готов использовать силовые структуры и действовать очень жестко, он дал понять, что на данный момент протестовать не стоит.

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Хотя в данной ситуации, на мой взгляд, у Порошенко будет больше репутационных потерь, нежели достижений и пользы.

Почему именно сейчас решили провести зачистку палаточного городка? Думаю, что главное, что сыграло роль — это погодные условия: из-за холодов и снегопада в палаточном городке было мало протестующих. Вторая причина, почему выбран именно такой момент для зачистки, состоит в том, что накануне были громкие информационные события — мелкие победы власти, в частности, в ситуации с "Газпромом", принятие закона об Антикоррупционном суде в первом чтении и так далее. Пока внимание западных партнеров было сконцентрировано на этих событиях, власть решила провести зачистку. Но, все-таки, я думаю, ключевую роль сыграла погода, потому что на тот момент практически никого не оставалось в палаточном городке.

Если говорить о последствиях жесткого разгона протестующих из-под Рады, то не думаю, что эта ситуация найдет свое продолжение. Да, возможно, будут точечные акции протеста, возможно, они переместятся не только под дом генерального прокурора, но и под имение президента или к домам первых лиц государства. Это — возможно.

Весной и летом Украину ждет затишье в плане акций протеста. Однако оппозиционные силы будут готовиться, работать над мобилизацией ресурсов на будущее. И, если протесты начнутся, то в активной фазе они могут вспыхнуть уже осенью.

Анатолий Октисюк, эксперт аналитического центра "Дом демократии", специально для "Главреда"