Почему цветные революции в России обречены на провал

В России возможна только настоящая революция. Не цветная, а одноцветная - кроваво-красная.

Протест в России "Он нам не царь" Reuters

Вчера в России была предпринята очередная проверка на прочность путинского режима с помощью молодежного бунта . Как и все предшествующие, попытка не удалась и продемонстрировала, что режим в России еще крепок. Однако, нет сомнений, что Навальный, поддерживаемый США, не сложит руки и продолжит свои попытки запустить цветную революцию в России.

Цветные революции - это современные социальные технологии, разработанные американским социологом Джином Шарпом , в которых таранной силой, сметающей действующую власть, выступает молодежь. Молодежь, 16-24 лет, которая не обременена семейными узами, никакой ответственностью перед ближними, беззаботная, не имеющая собственности, ничем не рискующая, склонная к максимализму в силу отсутствия жизненного опыта, жаждущая любых тусовок и драйва в силу гормонального давления, по своей природе всегда склонна к социальным революциям и по этой причине логична была выбрана Д. Шарпом в качестве социального запала, который должен поднять все общество против авторитарного режима.

Методы массовых сетевых коммуникаций, направленные на обработку молодежного сознания сейчас разработаны и доведены до автоматизма. Запад при этом обеспечивает дипломатическое сопровождение молодежного бунта, разогретого идеями свободы, демократии и прав человека. Сопротивляться хорошо спланированной и обильно профинансированной цветной революции очень сложно. Почти невозможно, если за ее спиной стоят США, грозящие международным трибуналом и финансовыми санкциями тем, кто пальцем тронет возбужденную молодежь.

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Практически все цветные революции, организованные и финансируемые США, достигли поставленной цели, то есть действующие власти были сметены и страны входили в зону влияния США. Неудачу американцы терпят пока только в четырех авторитарных странах: Китае, Иране, Турции и России. Причина этого заключается в том, что указанные страны обладают серьезным геополитическим влиянием и реальным суверенитетом, который опирается на военную силу.. Поэтому правящий класс этих стран может позволить себе пойти на силовое подавление молодежного бунта, невзирая на угрозы Запада ввести санкции. Режимы этих стран скорее пойдут на риск международной изоляции, но не уступят давлению молодежи, какими бы массовыми не были их протесты.

Так в 1989г. великий китайский реформатор Ден Сяопин отдал приказ подавить с помощью танков молодежные бунты на площади Тяньаньмэнь -более тысячи человек было раздавлено. США ввели санкции против Китая, по Поднебесная их выдержала. Ряд экспертом считает, что если бы Ден Сяопин не применил бы военную силу, в Китае началась бы гражданская война и страна, скорее всего, распалась бы.

Точно также решительно подавляются молодежные бунты в Иране и Турции , в которой США даже решились поддержать военный путч, чтобы сместить неугодного им Эрдогана.

Чисто молодежный бунт также не имеет перспектив и в России - путинский режим пойдет на самые решительные и крайние меры , вплоть до применения оружия и физического устранения молодежных лидеров, если будет реальная угроза режиму. Пойдет именно по той причине, что будет готов вынести режим изоляции и санкций. Таков императив борьбы за власть. А режимы в Грузии, Украине или Ереване были не способны вынести санкций Запада, поэтому молодежные бунты в этих странах смогли запустить цветные революции, к которым стали присоединяться и другие слои общества, легко сметая действующую власть, парализованную угрозами Запада.

В России вряд ли пройдет классическая мирная цветная революция по лекалам Джина Шарпа. В России возможна только настоящая революция. Не цветная, а одноцветная. Кроваво-красная.

Андрей Головачев, политический эксперт

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