Почему гривну назвали самой сильной валютой и когда ждать девальвации

Власть будет толкать гривну к отметке 29.

Ближе к осени гривна будет падать vlasti.net

Все, что касается курса гривны вызывает у простых украинцев самый что ни на есть живой интерес. Перефразируя Михаила Булгакова: "люди как люди, лишь курс гривны испортил их". Есть в демографии такой специфический термин: отрицательный естественный прирост населения, это когда смертность превышает рождаемость. У студентов, данная терминология всегда вызывала удивление: мол, какой же это прирост, когда на самом деле – "убыст". Чтобы не путать народ, данное определение решили заменить на естественную убыль населения, так оно звучит более презентабельно.

Кстати, в Украине сейчас наблюдается именно эта самая, естественная убыль, хотя есть и все признаки масштабной депопуляции, но этот термин намного шире, ведь он включает в себя еще и трудовую миграцию, а также беженцев в результате военных действий, которые выехали в другие страны.

Его величество бакс и важность курса

Почему для Украины важен курс? Дело в том, что наш ВВП по международным рейтингам и шкале оценки, рассчитывается в долларах США, поэтому мы можем сколь угодно долго расти в гривне, но каждая девальвация отбрасывает нас на ступеньку ниже, ведь она убивает весь прирост валового продукта, номинированного в валюте. Впору говорить о новом экономическом определении, который может ввести в научный оборот прикладное исследование нашей динамики роста – "негативный экономический рост". Это когда ВВП вроде бы как и растет (как постоянно рождаются маленькие украинцы), но его валютный эквивалент с периодичностью в 5-8 лет регулярно опускается ниже плинтуса (валютная "смертность" ВВП превышает его гривневую "рождаемость").

Причина этому, в открытом, сырьевом типе нашей экономики, которая к тому же еще и маленькая. Фактор войны, безусловно, сыграл свою негативную роль, но стоит понимать, что падение в 2014-2015 годах было обусловлено фундаментальными макроэкономическими факторами, которые формировались в системе реального сектора экономики: уже в 2013-м рост ВВП был в Украине на нулевом уровне.

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Именно поэтому, мы попытаемся сделать небольшой экспресс-анализ того, когда стоит ожидать новую "перезагрузку" украинского ВВП, который сейчас превысил 100 млрд. дол. Ну а вместе с валовым продуктом, как известно, происходит перезагрузка всех базовых социальных стандартов в долларовом эквиваленте: средней и минимальной заработной платы, пенсий и прочих выплат (на рождение ребенка и т.д.). Сокращение валютного эквивалента реальных трудовых доходов населения, будет неизменно толкать миллионы украинцев в поисках более оплачиваемой работы за границу: только за последние два года по официальным данным, на постоянное место работы в зарубежных странах выехало более 1,2 млн. наших сограждан.

Таким образом, украинской экономике необходимо укрепление гривны, но не волюнтаристское, какой была девальвация в 2014-2015 годах (фундаментальные предпосылки для нее были, но не более чем во время кризиса 2008-го, а вот глубина падения гривны целиком и полностью зависела от "искусства" управляющих процессом). Ревальвация гривны способна разблокировать внутренний инвестиционный процесс и оживить национальный рынок потребления, ведь пока единственным универсальным активом для сбережения в Украине является его величество бакс.

Сомнительный успех самой сильной валюты

За последние дни в информационном пространстве прозвучало несколько весьма интересных месседжей. В международном информационном агентстве Bloomberg, вышла примечательная статья, которая охарактеризовала гривну как самую сильную валюту по отношению к доллару: во всяком случае, речь шла о том, что гривна укрепилась к американской валюте значительно сильнее, чем ее конкуренты. Аргентинское песо, турецкая лира девальвируют, а гривна укрепляется.

По данным НБУ, присутствию столь приятной волатильности мы обязаны недостатком "горячих денег". Простыми словами, спекулятивный капитал пока не очень спешит к нам в страну (концентрируется преимущественно на рынках ценных бумаг, в том числе – государственных). Хотя, порция "горячих денег" в феврале этого года, которые пришли к нам на запах высокой учетной ставки, помогла стабилизировать курс национальной валюты. Но их объем не столь уж и велик: пришло 550 млн. дол., и ушло 200 млн. дол. после того как начало лихорадить рынки развивающихся стран.

Таким образом, наша инвестиционная "непривлекательность" пока лучший предохранитель от спекулятивного перегрева. Сомнительное качество. На минимальном уровне находятся не только иностранные инвестиции, но и производная от них – золотовалютные резервы НБУ, которые нырнули уже ниже отметки в 18 млрд. дол. Жесткая монетарная политика, одним из элементов которой является высокая учетная ставка (17%), будет продолжаться до тех пор, пока в Нацбанке не увидят отчетливую дезинфляцию. Увидеть ее планируют в середине следующего года, хотя в этот период хотелось бы увидеть нового президента страны.

Как видим, начиная с 2016 года, гривна находится в так называемом боковом тренде: зимой падает, летом растет и по году возвращается примерно на те же позиции, с которых начинала новый курсовой цикл. Хотя есть одна особенность: если брать начало каждого года, то девальвация продолжалась с более "высоких" позиций. По итогам 2016-го года, гривна укрепилась на 14%, что примерно соответствовало уровню инфляции, а в прошлом году – лишь на 5%. При этом, усилились курсовые пики и спады: в 2016-м, осенне-зимняя девальвация составила +8%, а весенне-летняя ревальвация те же 8%, но со знаком минус. А в прошлом году, девальвационный спад осень-2017 – зима-2018 достиг уже + 13%, а цикл укрепления гривны пока застыл на отметке в минус 10%.

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Усиливающаяся волатильность курса свидетельствует о постепенном расшатывании общего курсового тренда и сигнализирует о возможном развороте вектора курса. Учитывая, что мы входим в период политической турбулентности, а также беспрецедентных выплат по внешним долгам, курсовой разворот будет явно не в сторону укрепления. Кроме того, не стоит забывать, что на конец августа приходится погашение тех самых "горячих инвестиций" нерезидентов в государственные облигации внутреннего займа и пусть речь идет о сотнях миллионах долларов, а не о миллиардах, но на нашем узком валютном рынке, даже такие объемы способны раскачать курс. Тем более, что этой осенью, НБУ, скорее всего уже не сможет тратить достаточные объемы валюты для выравнивания курсовых "горбов".

Гривну будут толкать к 29

Понятно, что в ближайшие месяцы даже старик Хоттабыч и его "трах-тибидох" не смогли бы кардинально изменить ситуацию в пользу гривны. Тем не менее, внутренние резервы есть и заключены они в государственной курсовой политике. Как всегда, это бывает с нашими чиновниками, после отставки они становятся весьма разговорчивыми, как будь-то в коленку им всадили дротик с сывороткой правды "неоспоримая истина" и ощущая легкую эйфорию, они готовы даже ответить на вопрос на миллион долларов…

Так, у бывшего министра финансов Данилюка спросили, почему в бюджете был заложен курс доллара в размере 29,3, а сейчас в обменниках 26? На этот вопрос, бывший чиновник ответил, что, мол, вы же знаете, что на курс гривны завязаны расчеты по поступлениям импортного НДС, чем ниже падает курс гривны, тем этих самых поступлений в казну больше.

Стоит отметить, что фискальная модель у нас опирается на жесткое налогообложение конечных потребителей товаров и услуг, то есть населения. При чем, в первую очередь, речь идет о потреблении импортных товаров. Так, по итогам прошлого года, из 519 млрд. грн. налоговый платежей, налог на добавленную стоимость, начисленный на цену ввезенных в Украину импортных товаров, составил 250,5 млрд. грн., то есть половину всей фискальной росписи на год. Как известно, Минфин обязан выполнять целый ряд так называемых "маяков", заложенных в программу сотрудничества с МВФ. Среди таких индикаторов – и размер дефицита государственного бюджета, который в этом году не должен превысить 2,4%.

В такой ситуации, курсовой ориентир, определяемый Минфином выполняет роль своеобразного балансира или "терморегулятора" с помощью которого можно "нарисовать" нужные налоговые поступления, завязанные на импорт и доллар и, таким образом, выйти на требуемый показатель бюджетного дефицита. На данный момент разница между "минфиновским" и номинальным обменным курсом составляет более 11%. Учитывая, что доходы государственного бюджета, завязанные на импорт, составляют примерно треть, скрытый бюджетный дефицит "зарисованный" с помощью курсовой схематехники, составляет более 3%.

Таким образом, в Украине на данный момент функционирует девальвационно-инфляционная модель наполнения доходной части бюджета, когда за счет инфляции и девальвации гривны, бюджет в буквальном виде надувается финансовым воздухом, за который затем расплачиваются беднейшие слои населения. К сожалению, в правительстве нет адвокатов сильной гривны и Минфин заинтересован скорее в ее девальвации, чем в укреплении, ведь в первом случае – он "лидер" институциональных реформ и орган, обеспечивающий выполнение бюджета, выплату зарплат и пенсий, а во втором – придется ломать голову как собрать реальные, а не дутые доходы. А это совершенно разные дилеммы: платить вовремя или создавать условия для роста благосостояния. И значит, гривну будут толкать к 29. Даже без помощи иностранных спекулянтов. Тем более, что как сказали в НБУ – их практически нет "…и в этом наш успех".

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик для "Главреда"

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