Почему Порошенко на самом деле не приехал в суд

Допросом Порошенко в суде политтехнологи президента запустили предвыборную кампанию на основе сопоставления самого Порошенко с Януковичем.

В целом, очевидно, что показания Петра Порошенко в суде над Януковичем именно по видео-конференции является мотивированы политически, и здесь суд "прислушался" к "друзьям из исполнительной власти". И вопрос вовсе не в безопасности.

Похоже, те, кто отвечают за направление коммуникации в Администрации президента, изучили опыт выступлений в этом же суде других "VIP-свидетелей": Яценюка, Авакова, Турчинова. И увидели, что сам характер допросов выставляет их в не слишком выгодном ключе.

Фактически, эти допросы адвокаты Януковича превратили в допросы самых Яценюка, Авакова и Турчинова во всем, что совершили сами свидетели. Например, по "сдаче Крыма". И выглядели они (свидетели) тогда не лучшим образом. Турчинов даже отдельную "апологию" в виде интервью выпустил.

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И, в общем, когда политик выступает как свидетель, непосредственно, без помощи консультантов, советников, спичрайтеров и информационной поддержки "ботов", он, зачастую, выглядит совсем по-другому.

А здесь, очевидно, Порошенко должен выглядеть наилучшим образом. Потому что он реально мало что может сказать именно по госизмене Януковича, но, очевидно, весь расчет состоит в запуске следующей предвыборной кампании на основе сопоставления самого Порошенко с Януковичем.

По сути, нас ожидает обширное политическое заявление, которое, благодаря формату видеоконференции, будет полностью управляться с АП. А если дискуссия начнет заходить в нежелательное русло, то "скайп может прерваться" в любой момент.

Петр Олещук, политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко