Почему Порошенко с Саакашвили разыграли цирк с депортацией?

Цирк продолжается. Хотя вся Банковая сидит на чемоданах...

Депортация была проведена по самой мягкой процедуре в ту страну, откуда Саакашвили перешел границу.

По странному стечению обстоятельств никто из соратников Саакашвили не смог помешать депортации в аэропорту.

По странному стечению обстоятельств Саакашвили не отправили в Грузию, где его ждет тюремный срок. А просто посадили на самолет в Польшу.

И главное: если бы Порошенко реально боялся акций протестов Саакашвили, то никогда не пошел бы на шаг с депортацией.

Почему же решили разыграть этот цирк с депортацией?

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1) Фейковые акции Саакашвили выполнили свою основную задачу. Они помогли протянуть через парламент пенсионную и медицинские реформы. Украинцы не вышли на реальные акции протеста, а наблюдали за клоунадой Саакашвили.

Но уже в конце года стало ясно, что в Саакашвили-оппозиционера никто больше не верит. Поэтому в январе прекратили финансировать акции протеста. А единственное вече, состоявшееся недавно, четко показало полное падение рейтингов "Шоу Саакашвили".

2) Порошенко необходимо продержаться у власти до весны 2019-го. Год - это долго, учитывая, что олигархи и украинских политикум четко увидел: Порошенко - это "хромая утка" для Запада. А значит - "крысы" приготовились бежать от Порошенко к новому потенциальному президенту.

На практике это будет означать, что Порошенко не сможет и устроить грандиозный бюджетный дерибан, и не сможет провести нужные Вашингтону законы через Раду. А мы понимаем: только Вашингтон может гарантировать Порошенко более-менее спокойный отход от власти.

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Как я уже писал, задача Порошенко - имитировать "сильную руку". И вот тут нашли роль для Саакашвили, потерявшего рейтинги с протестной клоунадой.

Быстрая и решительная депортация Саакашвили должна напугать всех в Украине. Показать, что Рошен Первый держит ситуацию в стране под контролем. И любого может свернуть в бараний рог.

В общем, цирк продолжается. Хотя вся Банковая сидит на чемоданах...

Дмитрий Корнейчук, политолог