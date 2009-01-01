Почему разрыв дипотношений с Россией необходим

Пока Киев официально не разорвал отношения с Москвой, ни о какой вооруженной агрессии говорить нельзя.
Есть ли смысл в сохранении дипломатических отношений со страной, которая осуществляет против Украины вооруженную агрессию? Ответ, по крайней мере, для меня абсолютно очевиден.— какова юридическая формула, по которой Верховная Рада собирается высказать свою волю? Ведь в украинском законодательстве прерогатива признавать иностранные государства и устанавливать или разрывать с ними дипломатические отношения принадлежит президенту. "Приказы" президенту со стороны парламента будут вмешательством в его деятельность, нарушением его полномочий и балансов между разными ветвями власти.
Но отсутствие юридической формулы не означает, что и общественность, и парламент не должны требовать от президента осуществлять его конституционные обязанности. А реакция главы государства на агрессию России — это его прямые функции.
Сейчас все чаще звучит вопрос, а что даст Украине разрыв дипотношений с Россией? С таким же успехом можно спросить — а что Украине дает война с Россией? Это — не наш выбор. Вопрос не в том, "что мы получим", а в том, что мы должны сделать, если против нас начали войну. А мы должны разорвать дипотношения и ввести военное положение. Это наши обязательства, согласно закону. Это — нормальная логичная последовательная политика. Без разрыва отношений и введения военного положения мы не можем полностью реализовать свое право на самозащиту. Из-за этого начинаются сложности в международных организациях, где уже даже Россия спекулирует на том, что Украина не разрывает дипломатические отношения, а потому ни о какой вооруженной агрессии говорить нельзя, а, значит, Россия не является участником этого конфликта.
Очевидно, что дипломатические способы прекращения войны на Донбассе исчерпались, и Москва продолжает агрессию. Поэтому каждый украинский военнослужащий, убитый российским оружием, каждая диверсионно-разведывательная группа, которая приходит с территории России или оккупированной части Донбасса на территорию Украину, продолжение оккупации Крыма — это акт агрессии и повод для того, чтобы разорвать дипотношения. И такие поводы мы получаем ежедневно. И ежедневно жизнь нам напоминает об актуальности данного вопроса. Этого на сегодняшний день почему-то не понимает только президент.