Почему разрыв дипотношений с Россией необходим

Пока Киев официально не разорвал отношения с Москвой, ни о какой вооруженной агрессии говорить нельзя.

Есть ли смысл в сохранении дипломатических отношений со страной, которая осуществляет против Украины вооруженную агрессию? Ответ, по крайней мере, для меня абсолютно очевиден.

Яременко: Разрыв отношений с Россией - необходимость tsn.ua

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Вопрос в другомкакова юридическая формула, по которой Верховная Рада собирается высказать свою волю? Ведь в украинском законодательстве прерогатива признавать иностранные государства и устанавливать или разрывать с ними дипломатические отношения принадлежит президенту. "Приказы" президенту со стороны парламента будут вмешательством в его деятельность, нарушением его полномочий и балансов между разными ветвями власти.

Но отсутствие юридической формулы не означает, что и общественность, и парламент не должны требовать от президента осуществлять его конституционные обязанности. А реакция главы государства на агрессию России — это его прямые функции.

Сейчас все чаще звучит вопрос, а что даст Украине разрыв дипотношений с Россией? С таким же успехом можно спросить — а что Украине дает война с Россией? Это — не наш выбор. Вопрос не в том, "что мы получим", а в том, что мы должны сделать, если против нас начали войну. А мы должны разорвать дипотношения и ввести военное положение. Это наши обязательства, согласно закону. Это — нормальная логичная последовательная политика. Без разрыва отношений и введения военного положения мы не можем полностью реализовать свое право на самозащиту. Из-за этого начинаются сложности в международных организациях, где уже даже Россия спекулирует на том, что Украина не разрывает дипломатические отношения, а потому ни о какой вооруженной агрессии говорить нельзя, а, значит, Россия не является участником этого конфликта.

Очевидно, что дипломатические способы прекращения войны на Донбассе исчерпались, и Москва продолжает агрессию. Поэтому каждый украинский военнослужащий, убитый российским оружием, каждая диверсионно-разведывательная группа, которая приходит с территории России или оккупированной части Донбасса на территорию Украину, продолжение оккупации Крыма — это акт агрессии и повод для того, чтобы разорвать дипотношения. И такие поводы мы получаем ежедневно. И ежедневно жизнь нам напоминает об актуальности данного вопроса. Этого на сегодняшний день почему-то не понимает только президент.

Богдан Яременко