Почему Трамп и Путин никогда не смогут договориться

Человек-сделка и человек-провокация разговаривавают на разных языках, поэтому к компромиссу не придут.

Трамп и Путин не понимают сигналов друг друга Reuters

Сразу же после обнародования нового санкционного списка Соединенных Штатов в Белом доме заявили о готовности продолжать усилия по организации встречи американского и российского президентов. На первый взгляд, такое заявление может вызвать недоумение. Зачем Трампу одновременно вводить санкции и стремиться к диалогу с Путиным. Если уж так хочется договориться с российским президентом, то не лучше уж поступать прямо противоположным образом, демонстрировать добрую волю, закрывать глаза на путинские художества? Высылку российских дипломатов из США еще можно было обьяснить солидарностью с союзником, но санкционный список - это уже инициатива самих американцев. Зачем же тогда встречаться?

Но в таком подходе - суть личности Трампа и его представлений о жизни и политике. Обама вводил санкции, чтобы продемонстрировать своё неприятие российской политики. В этом и был смысл санкционной политики предыдущей администрации - показать, что Америка не одобряет те или иные шаги, призвать к такому же неодобрению союзников. Россия, с точки зрения этого подхода, должна была свою политику изменить, чтобы избавиться от санкций.

Трамп - человек-сделка. И его представление о санкциях отличается от представления Обамы. Трамп давит, чтобы договориться. Показательно в этой связи его поведение по отношению к Ким Чен Ыну. Обращение с северокорейским диктатором у Трампа было куда более жестким, чем обращение с Путиным. Трамп пока что не позволил себе ни одного неуважительного слова по отношению к российскому президенту, вопреки всякой здравой политической логике поздравил Путина с победой на выборах. Ким Чен Ына Трамп просто публично оскорблял. Но стоило северокорейскому лидеру проявить интерес к договоренностям с Вашингтоном, заявить о готовности обсуждать возможность денуклеаризации Корейского полуострова (хотя вполне возможно, что у Пхеньяна и Вашингтона совершенно различные представления о ядерном разоружении) - как Трамп немедленно согласился на личную встречу с главой Северной Кореи. То есть сделал то, чего никогда не делал до него ни один президент Соединенных Штатов. И пусть это решение Трампа не вписывается в рамки поведения ответственного политика, для человека-сделки все логично: пошёл навстречу - получил награду. Но, вместе с тем, давление на КНДР Трамп и не думает прекращать, оно будет ослаблено только в случае достижения конкретного результата.

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Обама вводил санкции, чтобы продемонстрировать своё неприятие российской политики. Трамп давит на Путина, чтобы договориться с ним.



С Россией Белый дом идёт тем же путём. Усиление санкций - это приглашение к диалогу. "Кремлевский список" как бы очертил круг людей, которых это давление может касаться. И теперь из этого широкого круга выбираются - один за другим - заложники, санкции против которых должны подчеркнуть серьезность американских намерений. И это уже не просто чиновники и бизнесмены из "ближнего круга" - хотя, конечно, и такие люди среди попавших под новые американские санкции тоже есть. Это - "семейные" санкции. Среди новых фигурантов - Кирилл Шамалов, которого считают зятем Путина, и Олег Дерипаска, который женат на дочери Валентина Юмашева, зятя Ельцина.

Таким образом, санкции впервые ударили по непосредственным интересам двух главных семей России. Да и олигархи, которые охвачены санкциями, тоже связаны с различными "семейными" интересами - Виктор Вексельберг, например. Или Андрей Скоч, который сам по себе самостоятельным игроком не является, зато является "зеркалом" Алишера Усманова. Ещё одна фигура, санкции против которой затрагивают личные интересы - многолетний глава "Газпрома" Алексей Миллер, ведь не случайно энергетическая компания считается личным "кошельком" Путина, символом окончательной победы обеих семей над кланом газовиков, пытавшимся оказывать собственное влияние на российскую политику в эпоху Черномырдина и Вяхирева. Таких вот личных ударов - и с финансовой, и в политической точки зрения - в новом санкционного списке предостаточно. И ясно, что если очередной сигнал не возымеет действия, появится очередной список.

Но может ли Трамп с помощью таких сигналов, с помощью выдергивания из "кремлевского списка" все новых и новых фигурантов санкций, добиться успеха? Нет, не может. Путин - не Ким Чен Ын. Действия Ким Чен Ына объясняются стремлением повысить собственный статус, стать равноправным партнером для Запада, прежде всего - для США. И уже в статусе этого равноправного партнера Ким готов идти на уступки.

Действия Ким Чен Ына объясняются стремлением повысить собственный статус, стать равноправным партнером Америки, действия Путина - тем, что он уже считает себя равноправным партнером США.



Путин и так уже считает себя равноправным партнером Америки - обоснованно или нет, но считает. Путину нужно от Запада - и прежде всего от США - признание этого очевидного для него положения вещей. Проще говоря, Путин ждёт от Вашингтона не усиления давления, а отказа от давления. Признания прав России на зоны влияния на постсоветском пространстве и Ближнем Востоке. Отказа от поддержки Украины и оппозиции в Сирии. Согласия с тем, что в зонах, которые Путин считает зонами своих интересов, он может действовать, не оглядываясь на Запад. Путин каждым своим шагом - от Крыма до "новичка" - шлёт США сигналы, схожие с сигналами, которые шлёт ему Трамп. Путин - человек-провокация. Видите, если вы не будете со мной считаться, я и так могу, и этак. И непонимание Западом этих "сигналов" из арсеналов начала ХХ века считает нарочитым игнорированием российской позиции и роли. А санкции, которые Запад вводит в ответ на эти "сигналы" - откровенным издевательством.

Именно поэтому ни о каком взаимопонимании между Москвой и Вашингтоном, ни о каком результативном давлении друг на друга, ни о какой сделке как результате давления, говорить не приходится. Стороны просто общаются на различных "сигнальных" языках. И к компромиссу не придут. Конфронтация будет лишь усиливаться. На давление со стороны Запада будет следовать очередная провокация Путина - и так будет продолжаться либо до краха российского режима, либо до капитуляции свободного мира и признании им "исключительной зоны" российских интересов, либо до сползания сторон к силовой конфронтации.

Виталий Портников, журналист для Liga