Почему возобновление войны на Донбассе неизбежно

Следите за рейтингом Путина - ниже 45% - это немедленная война на Донбассе, которая должна вызвать подъем патриотизма и отвлечь от внутренних проблем.

Путин готовит обострение на Донбассе Reuters

Владимир Путин неожиданно заявил, что "существует реальная опасность обострения ситуации на Донбассе ". Серьезное заявление!

Что произошло такого, что заставило Путина сделать такой вывод? Ведь, казалось бы, нет оснований для такого мрачного прогноза: ситуация вполне стабильная. Однако, причина, конечно, существует и она крайне серьезная. В чем она заключается?

Ответ дает график, который показывает, что рейтинг доверия к Путину резко обвалился, после объявления о радикальном повышении пенсионного возраста, что в России назвали "пенсионной реформой". В чем причина этой реформы? Очевидно, российский режим заблаговременно готовится к наступающему кризису, который обвалит цены на энергоносители и быстрого отскока уже не будет. Бюджет надо заранее балансировать. Этой же цели служит и повышение ставки НДС. Другими словами, ситуация в российской экономике уже такова, что более поддерживать общественный договор со своими подданными - "вы не лезите в политику, а я обеспечиваю вам сносный уровень жизни", Путин уже не в состоянии. И это немедленно обвалило рейтинг доверия к нему.

Кроме того, Путин не исключает, что в течении года-полтора его самый ценный "актив" - Дональд Трамп будет отстранен от власти в порядке импичмента, и тогда на Россию навалится волна реальных санкций, а не косметических, которые по-настоящему обвалят рубль и весь фондовый рынок. По этой причине Путин заранее и срочно вышел из американских облигаций.

График также показывает, что путинский режим с большим трудом смог преодолеть протестное движение 2011-2013 гг. только за счет аннексии Крыма, что вызвало в России всплеск эйфории и рост рейтинга Путина. Уже тогда, в период протестов на Болотной, Путин был в большой опасности, но смог отвлечь внимание общества "собиранием земель".

Сейчас "эффект Крыма" уже исчерпан, а "эффект Донбасса", похоже, вообще не пошел в зачет в силу отсутствия завершенного положительного результата. Ситуация, когда рейтинг Путина опускается ниже 50%, просто невыносима для всего режима. Допустить это просто невозможно, потому что вся конструкция, завязанная на Путина, как сверхчеловека, сразу же начинает схлопываться, как схлопнулись десятки подобных авторитарных режимов личной власти.

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Исторический опыт показывает, что как только рейтинг авторитарного лидера начинает загибаться по экономическим причинам, то поднять его чисто экономической политикой уже невозможно. Никому это не удавалось. Не удастся это уже и Путину. Цены на нефть больше расти уже не будут, а экономическая модель России настолько бесперспективна, что экономика уже стагнирует десятку лет с 2008 г. Ничего изменить в ней Путин не в состоянии, сколько бы заклинаний о необходимости инноваций он не делал. Скажу более - никто не в состоянии, даже если предположить невероятное, что Путин уйдет или его удавят свои силовики.

Поднять свой рейтинг и, как следствие, свои легитимные права на царствование Путин может лишь снова благодаря успехам на поприще собирания земель. Именно по этой причине ВВП неожиданно обнаружил реальную опасность эскалации конфликта на Донбассе. Он заранее готовит общественное мнение.

Следите за рейтингом Путина - ниже 45% - это немедленная война на Донбассе, которая должна вызвать подъем патриотизма и отвлечь от внутренних проблем. Нет у Путина уже другого пути сохранить свою власть. Точнее другой путь - это репрессии внутри своей страны. Но этой уже крайняя мера, на который режим пойдет, только если "собирание земель" по каким-то причинам будет невозможно.

Андрей Головачев, политический эксперт

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