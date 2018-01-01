Почему задержание Саакашвили - это переломное событие

Сейчас решается, какой алгоритм станет использовать власть в борьбе с оппозицией.

Саакашвили уже сегодня могут выслать в Польшу "Униан"

Кажется, что задержание Михеила Саакашвили - событие ожидаемое, поэтому чувствительность у всех притупилась, и люди воспринимают информацию вяло.

Но на самом деле это - переломное событие. Особенно, для тех, "кто не доверяет власти, но не грузин". Потому что имеем дело с чисто хотелкой Порошенко. Ему не столько политически, сколько эмоционально хочется выдавить Саакашвили из Украины. Любым образом. И ни о какой законности речь не идет. И это понимают и сам президент, и его окружение, и непосредственные исполнители, которых понадобилось "очень стимулировать". То есть, речь идет о том, пролезет или нет.

В 2014 году россияне первых "ихтамнетов" и технику перебрасывали в Украину по ночам, тщательно маскируясь и очень опасаясь решительных ответных действий Украины и международного резонанса. По признанию самих наемников и их кураторов, если бы первые партии бронетехники были уничтожены на границе нашей артиллерией и авиацией, то последующих, скорее всего, и не было бы. Но пролезло, и технику с боеприпасами начали в открытую гнать эшелонами.

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Вот и с задержанием Саакашвили — аналогично. Если у власти получится таким образом избавиться от яркого и известного оппозиционера, то дальше она начнет действовать, уже не задумываясь. И раздражающие власть на постоянной основе начнут попадать в суды в полуфабрикантном виде Шепелева. И это еще будет считаться удачей. Так как многие в суды попадать не будут — будут пропадать без вести, как во времена Януковича.



И какой алгоритм станет использовать власть в борьбе с оппозицией — любой оппозицией, даже просто недовольными произволом конкретных чиновников — решается именно сейчас.

Александр Кочетков, аналитик, политолог