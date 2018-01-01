Почему Запад не даст добро на президента Тимошенко и Порошенко

Если Запад в ближайшее время не определиться с приемником Порошенко, в Украине произойдет полная деградация демократических политических институтов.

И Тимошенко, и Порошенко склонны к авторитаризму

В отличии от России, Беларуси и Казахстана, где сформировались авторитарные режимы личной власти, в Украине ни одному президенту не удалось "подмять" под себя всех своих противников и ликвидировать политическую конкуренцию.

Причина этого заключалась не в высокой политической культуре украинцев, не сильном гражданской обществе, как нам бы хотелось думать, а .... в этнической неоднородности самой Украины, в которой восточная и южная части страны тяготели к России, а западная - к Европе. Такая ситуация не позволяла ни одному президенту полностью задавить своих политических оппонентов.

Если президент, например, опирался на юго- восточную часть Украины, то его оппоненты легко разыгрывали национальную карту и консолидировали свой электорат, вплоть до организации майданов, на западе страны, сохраняя таким способом свою политическую независимость и свои бизнес-активы. И наоборот, как это имело место во времена Ющенко, который не смог справиться с донецкими и днепропетровскими кланами.

Этническая неоднородность Украины не позволяла сформироваться жесткому авторитарному режиму личной власти, но делала страну внутренне нестабильной и уязвимой для внешнего вмешательства, что, собственно, и произошло после последнего майдана.

Однако, как это ни странно, аннексия Крыма и война на Донбассе создали благоприятные условия для формирования авторитарного режима в самой Украине. Баланс между востоком и западом Украины нарушился в пользу запада, число симпатиков России в Украине резко уменьшилось по понятным причинам. Как следствие - та часть политической элиты , которая опиралась на пророссийские настроения, потеряла опору в обществе и была вынуждена отказаться от попыток политически оппонировать президенту, ради сохранения своих активов и, тем самым, режим олигархической республики в Украине стал превращаться в авторитарный режим.

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В стране, где отсутствуют демократические институты, где политическая культура общества крайне низка, где отсутствует разделение властей, нет независимого суда, формирование авторитарного режима личной власти Петра Порошенко стало неизбежным и почти естественным, принимая во внимание личные качества гаранта Конституции.

То, что для укрепления своей личной власти президент стал широко прибегать к этноцентрической гуманитарной политике, делает ситуацию еще более тревожной, потому что такая политика приводит к расколу в обществе и неизбежному вовлечению силовых структур и парамилитаристких формирований для обеспечения единства и внешнего согласия общества. Как следствие - в стране стали системно нарушаться свобода слова и собраний, ограничивается политическая конкуренция. Нарушения прав людей стали столь серьезными и столь масштабными, что будь это во времена Кучмы или Януковича, то оба давно заработали бы на дюжину "списков Магницкого".

Нельзя сказать, что Запад не замечает стремительный рост авторитарных практик в Украине. Многие зарубежные правозащитные организации прямо указывают на это в своих отчетах, но на дипломатическом уровне Порошенко каким-то образом пока удается избежать серьезной критики. Западу, однако, придется в самое ближайшее время занять принципиальную позицию по отношению к Порошенко и определиться с его приемником, потому что в противном случае в Украине произойдет полная деградация демократических политических институтов. Всякие выборы в таких условиях будут просто бессмысленны, а в стране может сформироваться авторитарный этно-милитаристский режим.

Запад, конечно, не допускает варианта второго срока Порошенко по вышеописанным причинам. Исключением может быть только согласие Петра Алексеевича на изменение Конституции и переход к парламентской модели власти. Запад также никогда не даст своего благословения Юлии Тимошенко, потому что ЮВТ обладает не меньшей, чем у нынешнего президента склонностью к авторитаризму, совершенно непрогнозируема, слабо управляема, не способна к стратегическому мышлению, и постоянно окружает себя сомнительными персонажами.

Думаю, что где-то в ноябре Запад окончательно даст понять кто является его фаворитом. Но сколько дров до ноября может наломать Порошенко одному Богу известно!

Андрей Головачев, политический эксперт

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