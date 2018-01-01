Подвиг Порошенко

В Украине уже нет людей, которые бы поверили, что президент Порошенко не любит ни власть, ни деньги.

Порошенко утверждает, что не любит денбги УНИАН

Человек, который за время своего правления, в должности президента Украины, вероятно, заработал в нищей Украине больше, чем все олигархи, вместе взятые, намекнул в интервью наивным немцам, что он "не любит деньги" . Он, наверно, устал от денег? А может, он перестал их любить?

Итак, мы узнали, что у олигарха-президента Петра Порошенко возникло острое чувство сильного отвращения к огромным деньгам, которые его окружают в результате, созданной за годы его правления, мощной элитной коррупции. Он терпит чудовищную коррупцию, но деньги уже не любит. Это что-то фрейдистское. И чем хуже живут украинцы, тем больше денег крутятся и соблазняют нашего президента. Но он борется, старается быть равнодушным к ним и "на работу идет, как на подвиг", тайно гордясь своей патологическим равнодушием к огромным деньгам, которые вьются вокруг него.

Он страшно богатый, но он с презрением относится к деньгам, которые сами "идут ему в руки". Поэтому "отверженные" им сотни миллионов долларов начинают ему мстить.

Читайте также: Порошенко ждут следствие и суд

Рейтинг президента Порошенко стремительно падает и "догоняет" рейтинг другого президента Ющенко, который искренне считал, что "украинское чудо" - это не мощные реформы на благо народа, а то что украинцы как-то изберут его на второй срок. Чудо не произошло.



В Украине уже нет людей, которые бы поверили, что президент Порошенко не любит ни власть, ни деньги. За эти несчастные для Украины годы, все иллюзии исчезли, как и вера в его слова и бесконечные обещания. Говоря с немцами о деньгах президент Порошенко думал о своей разбухшей, за эти годы, власти. Теперь он не повторит ошибки предыдущего президента-неудачника Януковича и свою президентскую власть никому не отдаст, и будет защищать ее любой ценой.

Основной тезис его "храброго" интервью немецким журналистам: умру, но не сдамся. И дело тут не в его огромном богатстве и властолюбии, а в смертельной опасности его антикоррупционного преследования, после того как он покинет президентский дворец на Банковой.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

Читайте наши новости в Facebook