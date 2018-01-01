Союз Юли и Сени: как Яценюк может помочь Тимошенко выиграть выборы

Яценюка и Авакова сближает с Тимошенко идея о парламентской республике в Украине.

Тимошенко и Яценюк снова "подружились"

"Народный фронт" ориентируется на Юлию Тимошенко. И произошло это не сейчас, в преддверии президентских выборов в Украине, а намного раньше. Причиной тому стали весьма напряженные отношения НФ с президентом Петром Порошенко и возникновение между ними серьезного кризиса недоверия.

У Арсения Яценюка осталась обида на Порошенко и его команду за то, что они не джентельменскими методами "выбили" его из премьерского кресла. Тут немалую роль играют личные мотивы. Так же и между Арсеном Аваковым и Порошенко сохраняется множество противоречий.

На данный момент не понятно, что нас ждет после президентской кампании 2019 года. Складывается впечатление, что Юлия Тимошенко для многих является более понятным и договороспособным кандидатом в президенты и политиком, нежели Петр Порошенко. Ведь Порошенко не соблюдает никаких правил игры — сам эти правила создает и сам же их нарушает. Очевидно, поддерживать такого кандидата мало кто будет, поскольку все переговоры о единой партии власти закончились провалом.

Однако не думаю, что "Народный фронт" в полном составе поддержит Тимошенко на президентских выборах. Ведь НФ, как структура, не отличается целостностью и единством — он разбит на разные группы.

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К примеру, если говорить о небольшой группе, которая ориентируется на спикера Верховной Рады Андрея Парубия, или о группе, ориентирующейся на главу СНБО Александра Турчинова, то, скорее всего, они будут тяготеть к Порошенко. Это же касается и отдельных крупных мажоритарщиков.

Относительно других стейкхолдеров, то велика вероятность того, что они предоставят свои ресурсы Юлии Тимошенко, но открыто не будут выступать за нее. По крайней мере, пока не стартует активная фаза избирательной кампании, поскольку это может привести к конфликтам с Порошенко.

Но, если "Народный фронт" поддержит Тимошенко, то важным тут будет инструмент влияния на Центральную избирательную комиссию. Если до того момента будет назначена новая ЦИК (а она должна быть назначена), то НФ может предоставить свою квоту в поддержку Тимошенко. Иначе говоря, люди, которые войдут в ЦИК по квоте "Народного фронта", автоматически будут предоставлять поддержку Тимошенко.

Также стоит отметить и всю структуру юстиции, которая находится под контролем "Народного фронта". Это — тоже большое влияние и ресурс.

Плюс — МВД… Если Аваков будет более-менее лояльно относиться к Тимошенко, или же если между ними, как минимум, будет нейтралитет, то это значит, что у Тимошенко будет и поддержка МВД. А поддержка МВД — существенна, и ее сейчас очень не хватает Порошенко. Такая поддержка сыграет определяющую роль.

Что все эти политические игроки получат в обмен на поддержку Тимошенко? Сложно сказать — попросту еще рано об этом говорить.

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Однако, главное, что всех их сближает с Тимошенко — это идея о парламентской республике в Украине. Об этом говорит и Яценюк, и Аваков, и Тимошенко. Именно эта платформа может стать общей для всех них.

А, в случае победы Тимошенко на выборах, думаю, она согласится на такую "усеченную" форму власти, о которой она говорила — парламентская форма правления канцлерского типа. Она согласится на это, поскольку понимает, что иначе не сможет сформировать всю вертикаль власти без представителей коалиции. И наиболее оптимальный вариант для нее — искать союзников в лице "Народного фронта", Ляшко, "Аграрной партии" и всех заинтересованных, с которыми можно договариваться. Для нее было бы идеально создать такую архитектуру власти с потенциальными союзниками. И все это — долгий процесс, потому что нужно будет внести изменения в Конституцию.

Однако обо всем этом будут говорить уже после победы Тимошенко… А сейчас еще рано утверждать, что она стопроцентно выиграет выборы.

Что касается Петра Порошенко, то весьма вероятен вариант того, что он обречен. Сейчас стоит вопрос о возможности его выхода, по крайней мере, во второй тур.

Но до выборов еще целый год, и за это время он многое может исправить. А пока у него сохраняется очень высокий антирейтинг.

Так что скажу так: у Порошенко есть шанс выйти во второй тур. И даже в случае, если он объявит досрочные президентские выборы, например, осенью, это не увеличит его шансов на победу — ему попросту сейчас не с чем идти на выборы, он не сможет вести кампанию и демонстрировать конкретные победы. То есть Порошенко сам не готов к выборам раньше запланированных в 2019 году.

Анатолий Октисюк, политический эксперт аналитического центра "DemocracyHouse", специально для "Главреда"

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