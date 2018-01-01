Порошенко и Аваков решились на отмену пакта о ненападении

Впереди взаимное удушение кланов.

Reuters

Когда ровно год назад (24 мая) Порошенко-Луценко вместе с Аваковым провели масштабную операцию по задержанию 23 высокопоставленных налоговиков времен Януковича-Клименко, я написал статью, в которой назвал данное событие знаковым, которое будет иметь драматические последствия для Украины.

Драматические, потому, что Порошенко-Луценко и Аваков своими действиями окончательно и бесповоротно разрушили священный внутриэлитный принцип. Так называемый пакт о ненападении, который означает, что кто бы не приходил к власти, он не имеет права покушаться на жизнь, свободу, активы и деньги предыдущей власти - кто бы сколько не наворовал. Пришел к власти - воруй, но чужое не трогай. На этом принципе держалась шаткая стабильность Украины все годы независимости.

Очевидно Порошенко-Луценко и Аваков решились на демонстративную отмену священного пакта о ненападении потому что, видимо, уже год назад не видели иной возможности выиграть предстоящие выборы. Поэтому статья так и называлась " Рубикон пройден" . В той же статье я предположил, что скорее всего за 10 месяцев до выборов Ю. Луценко начнет пачками подавать представления в ВР на снятие представление со своих политических противников. Это самый простой способ быстро нарастить рейтинг и заодно деморализовать противников. Похоже, что этот процесс как раз и начался. Под каток уже попали Д. Колесников, А, Вилкул, Е. Бакулин, Пономарев, но это далеко не весь перечень и Луценко анонсировал уже новый список.

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Приходится признать, что отныне мы уже живем в другой реальности. Обратной дороги уже ни у кого нет. Теперь в украинской политике не действует ни закон, ни внутриэлитный пакт. Начинается игра без каких либо правил, где будет действовать только закон силы. Выборы будут проходить на грани гражданской войны, победители будут получать все, а проигравшие будут сотнями покидать страну, готовясь к реваншу. Это уже происходит, но это пока цветочки.

Собственно, то что клановый капитализм в Украине закончиться именно таким способом, через взаимное уничтожение кланов друг друга, я писал неоднократно. Другого пути у него и не могло быть. Взаимным уничтожением и взаимной дискредитацией кланы расчищают путь для прихода новой элиты.

На наших глазах развертывается заключительная смертельная схватка . Противники вцепились в горло друг друга и уже не разожмут пальцы пока не удушат друг друга. Отойдем в сторону и не будем им в этом мешать.

Андрей Головачев, политический эксперт

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