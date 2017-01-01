Порошенко не знал, или Почему провалилась "жизнь по-новому"

Бессмысленно потерянные четыре года - слишком дорогая плата за серость во власти.

Порошенко просто не знал

Сейчас по сети разгоняется шедевральный текст порохоботского блогера Каримова, в котором он на пальцах объясняет, почему Петр Порошенко не выполнил свои предвыборные обязательства, почему мы не стали "жить по-новому".

Суть длинного текста сводится к одному - "Порох не знал". Не знал, что курс доллара вырастет до 27 грн. Не знал, что воевать за Украину будут далеко не все граждане Украины. Не знал, что не все поддержат полицейскую реформу. Не знал, что бороться с коррупцией будут единицы, а остальные по-прежнему будут или воровать, или выживать... Не знал ничего о тарифах на газ, которые ему оставила в наследство Тимошенко. Не знал, что местная элита будет саботировать указания с Банковой. Не знал, что в парламенте сидят одни лоббисты и политиканы...

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