Послание Трампа: хороший пример Украине для подражания

Американский президент охватил преимущественно внутренние вопросы развития США.

Трамп призвал Конгресс помогать только друзьям США Reuters

По форме: тщательно подготовленное выступление; использование персональных историй американцев, которые, конечно, добавляют эмоциональности; очевидный опыт оратора в выступлениях перед большой аудиторией; желание объединить нацию, а не разъединять; апеллирование как к "простым" американцам, так и к истеблишменту; минимум импровизаций; пафос присутствует, но в допустимых рамках.

По сути: преимущественно внутренние вопросы развития США. По внешнеполитическим и безопасности обратил внимание на следующие месседжи:

- США возобновляют свою силу и позиции в мире;

- основные угрозы США исходят от "режимов-изгоев", террористических групп и таких соперников, как Китай и Россия, которые бросают вызов интересам, ценностям и экономике США. В противостоянии этим опасностям слабость является самым надежным путем к конфликту, а большая по пропорции сила - самым надежным средством обороны;

- Дональд Трамп призвал Конгресс положить конец секвестра оборонных расходов и обеспечить полное финансирование армии;

- Администрация планирует модернизировать ядерный арсенал для сдерживания любых актов агрессии;

- Президент США отметил, что после признания Иерусалима столицей Израиля десятки стран, многие из которых получают ежегодно миллиарды долларов помощи от США, проголосовали в ГА ООН против суверенного права США осуществить это признание и обратился к Конгрессу с призывом принять законодательство, которое сделает так, чтобы американская помощь иностранным странам служила интересам США и была направлена ​​только друзьям, а не врагам Америки;

- раскритиковал режим в КНДР, охарактеризовав режим Пхеньяна как жесткую диктатуру и заявил о приближении угрозы от реализации ракетно-ядерных программ КНДР. США проводят кампанию максимального давления на КНДР, чтобы предотвратить это. Администрация Трампа не будет повторять ошибки предыдущих администраций, связанные с уступками и самоуспокоения.

И главное наблюдение: я уже несколько раз слушаю выступления президентов США в Капитолии и всегда отмечаю, что и сторонники, и оппоненты внимательно слушают именно содержание речи. Если они поддерживают то или иное предложение - поднимаются и аплодируют, независимо от партийной принадлежности. И неизменно, кто бы ни говорил с трибуны, республиканец или демократ, популярный президент или не очень - слова о флаге, гимне, объединенной нации, которая готова дать отпор любому и рассчитывает на свой внутренний потенциал, приветствуются овациями. И в этих аплодисментах чувствуется уверенность в собственных силах и готовность действовать и побеждать. Как по мне, хороший пример для подражания.

Валерий Чалый, посол Украины в Соединенных Штатах