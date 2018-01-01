Сегодня, 14:19 RSS

Последние действия Путина - это ответ не НАТО, а Украине

Сегодня, 13:10

Недавние угрозы Путина по поводу продвижения Украины в сторону НАТО следует воспринимать серьезно.

Путин выступает
Reuters
По разным данным, правительство РФ разрабатывает санкции против Украины, которые потом должен утвердить президент страны Владимир Путин. Под ограничения могут попасть несколько сотен физических и юридических лиц.

Это не первые санкции. Впервые это произошло тогда, когда их и санкциями не называли – торговые ограничения, защитные мероприятия. Этот процесс активно начался еще во времена Януковича в 2012-м, а после военно-политического конфликта в 2014 году Украина и Россия периодически обмениваются санкциями.

Поэтому сейчас речь идет об обмене. Ведь недавно Украина вслед за США ввела целый ряд санкций против конкретных лиц и институтов. Не только тех, что фигурируют в американском списке, но и в связи с выборами в Крыму, кибератаками и тому подобное.

То есть это такой формальный ответ за украинские санкции.

В поисках причинно-следственных связей на ум могут прийти недавние угрозы Путина по поводу продвижения Украины в сторону НАТО. Угрозы следует воспринимать серьезно. И они, по моему мнению, могут быть эхом, следствием разговора Путина с Трампом. Возможно, последний касался отношений Украина-НАТО. Как и почему – мы не знаем, но можно расценивать такие действия российского президента как реакцию на раздражитель, а именно слова Трампа.

Читайте также Путин видит возможность захватить Украину — российский политолог

К тому же, на последнем саммите не было принято каких-либо решений о предоставлении Украине нового статуса в Альянсе. Другое дело, если бы обсуждался вопрос о ПДЧ. Хотя формально Россия может исходить из того, что Украине и Грузии в очередной раз что-то пообещали.

И в интервью американскому телеканалу Fox Путин сказал, что Россия будет действовать, если Украина и Грузия планируют вступать в НАТО, а сейчас речь идет о санкциях только в адрес Украины.

Теоретически сочетать это можно как угодно, однако нынешние российские санкции – это ответ не НАТО, а Украине за ее аналогичные действия, принятые солидарно с США.

Есть еще одна весомая причина – приближение выборов. И здесь Россия может искать дополнительные инструменты воздействия. Это давление на Украину: во время экономических проблем будут пытаться усилить социальную напряженность, а затем и политическую.

Владимир Фесенко, политолог, для "Нового времени"

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Владимир Фесенко, санкции, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности