Последний аргумент Кремля

Западный мир абсолютно не готов к новой войне.

В ближайшее время мы услышим о новых терактах - Мирослав Гай Reuters

Какое оружие, в преддверии новых санкций от США, осталось у РФ, как инструмент для переговоров?

1. Ядерное оружие. Но к ядерной войне РФ еще неготова. Она готовится, проводит учения как ядерной триады так и населения (вспомните все эти массовые минирования городов с эвакуацией многих тысяч), но еще пока нет.

2. Кибератаки. РФ показала, что может быть относительно эффективно на этом поле. Правда теперь работают все спецслужбы США и Европы для противодействия. Поэтому, здесь больше не будет эффекта неожиданности.

3. Теракты. Огромная агентура и возможность вербовать смертников в исламских странах, через близкие к КГБ организации, наличие достаточного ресурса для подобных мероприятий, а главное, полное безразличие к человеческой жизни. Взорвать кастрюли на рынке или коробку из-под торта в детском саду - им плевать.

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Думаю, что в ближайшее время, месяца три-четыре мы услышим о новых терактах.

Тут и есть слабость демократии, - думает диктатура.

Бессмысленные убийства без причин и алгоритма, со случайным выбором мест и жертв. Демонстрация, что власти бессильны. Социально-политическая дестабилизация.

К такой войне Западный мир еще не готов, как показал прошлый год. Уж больно бесценна человеческая жизнь на Западе и полностью обесценена в РФ.

Воистину война парадигм, цивилизаций, добра и зла, культа жизни и культа смерти.

Мирослав Гай, волонтер, глава благотворительного фонда "Мир и Ко"