Предатели Родины

Может ли каждый, кто живет сегодня в ОРДЛО, называться предателем, работающим на оккупанта?
Господин Винник сделал правильный акцент. Пока нет четкого определения, кто такой коллаборант, наказывать тоже некого. Но зато известно, что такое коллаборационизм. Французское слово collaboration означает не только "сотрудничество" - в данном контексте это осознанное, умышленное сотрудничество с врагом, наносящее ущерб своему государству. Широко популярным термин стал после Второй мировой, когда Европа приходила в себя после немецкой оккупации. Потому коллаборант прежде всего преследовался за сотрудничество с нацистами.
И здесь надо понимать: преследование есть ключевое слово. Многолетний демократический опыт европейских стран вступил в острый конфликт с ситуацией, когда наказания за измену очухавшиеся от ужасов оккупации люди требовали здесь и сейчас. Жажда мести была сильнее уважения к законам, которое европейцам прививали минимум три предшествующих войне поколения. Те же Францию и Италию накрыла волна самосудов. По разным данным, только в августе 1944 года в этих странах свершилось от 15 до 100 (!) тысяч расправ над пособниками гитлеровцев – или над теми, кого люди считали таковыми.
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Вот зачем понадобились законы, определяющие допустимую и недопустимую грань сотрудничества с врагом. Одно дело, когда официант в кафе обслуживает господ немецких офицеров, получая за это чаевые от них и жалование от хозяина, чтобы семья не умерла с голоду. И совсем другое – когда официант и его хозяин охотно выполняют роли тайных агентов гестапо, отправляя в тюрьму своих соотечественников. Если в той или иной стране граждане привыкли в целом доверять следствию и судам, то должны признать: в каждом отдельном случае закон разберется. И кого попало - не накажет.
Однако историческая память украинцев хранит другие практики. В СССР еще товарищ Сталин своим решением сделал потенциальными изменниками всех, кто был на оккупированной территории. Была даже такая статья в советских анкетах. Ограничения в правах могли получить не только сами бывшие в оккупации, но и все их родственники. Анкета, кстати, действовала вплоть до августа 1991-го. Но даже когда Союз приказал долго жить, анкеты того образца хранились и были актуальными. Это смешно – чтобы не печатать дополнительно, ведь расходы и такое прочее. Когда приходилось заполнять их, в этой графе любезно разрешали ставить прочерк.
Показательно, что законопрект № 7425 подготовлен политиками, которые изо всех сил стараются не допустить советской практики коллективной ответственности. Именно нежеланием чесать всех под одну гребенку объясняется задержка. Нормы об усилении ответственности за сотрудничество с врагом еще рассматривает комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Чтобы не получилось, как в фильме Леонида Быкова "Аты-баты, шли солдаты". Кто помнит, в нем молодой Богдан Бенюк сыграл новобранца, только что призванного в Красную Армию после освобождения от немцев его рядной Рязанщины. И его командир, сыгранный Владимиром Конкиным, возмутился, когда узнал – парень работал на врага, пахал землю в своей деревне. Лейтенант даже потребовал исключить солдата из комсомола, подумывая о трибунале за измену. Но за парня вступился другой солдат, с такой же историей. И до офицера дошло: есть сознательное сотрудничество с врагом, то есть – предательство, а есть печальная практика выживания.
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Яркой иллюстрацией возможного действия законопректа "О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма" может служить недавняя инициатива вице-премьера Вячеслава Кириленко. Он предложил вносить в специальный реестр украинских артистов, дающих гастроли в России. А в Украине они должны выступать с маркировкой "сотрудничает с державой-агрессором", отчисляя часть гонорара на нужны армии. Сама по себе идея пока не жизнеспособна. Но если пройдет законопроект № 7425, такие граждане официально станут коллаборантами. И получат то наказание либо ограничение, которое предусмотрит данный закон.
Может ли каждый, кто живет сегодня в ОРДЛО, называться предателем, работающим на оккупанта? Нет. Под это определение легко подходят руководители так называемых "республик" и сотрудники их "администраций". Люди, воюющие в "ополчении" и стреляющие в наших воинов и мирных граждан – уже не коллаборационисты, а военные преступники, которым предъявляется совсем другой счет. Но есть также целые группы наших сограждан, которые не живут в ОРДЛО, на подконтрольном Донбассе, в прифронтовых регионах – однако при этом коллаборантами являются. Они проповедуют пророссийские настроения в телеэфирах, со страниц газет, интернет-изданий, на своих платформах в соцсетях. Часто агитация ведется за деньги агрессора, только есть и такие, кому чужие деньги не нужны, зато хочется подчиниться чужому государству.
Речь, сами понимаете, о представителях Оппозиционного блока, экс-"регионалах" вне парламента, затаившихся коммунистах и пророссийски настроенных деятелях культуры. И даже о гражданах, принципиально ставящих спутниковую антенну-"тарелку", чтобы смотреть российское телевидение. А еще с врагом, пусть даже не так открыто, сотрудничает всякий, кто распространяет российский и пророссийский контент. Вот чью деятельность нужно ограничить законодательно – тогда и самосудов не будет.
Андрей Кокотюха, журналист, писатель