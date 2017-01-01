Предатели Родины

Может ли каждый, кто живет сегодня в ОРДЛО, называться предателем, работающим на оккупанта?

фото Алины Комаровой

"Мы не готовы", - такова суть заявления секретаря парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник. Народный депутат говорил о перспективах голосования за законопроект № 7425 " О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма ", поданный парламентариями в конце прошлого года. Если такой закон появится, в Украине смогут наказывать граждан за сотрудничество с врагом. В нашем случае это - Россия, государство-агрессор.

Господин Винник сделал правильный акцент. Пока нет четкого определения, кто такой коллаборант, наказывать тоже некого. Но зато известно, что такое коллаборационизм. Французское слово collaboration означает не только "сотрудничество" - в данном контексте это осознанное, умышленное сотрудничество с врагом, наносящее ущерб своему государству. Широко популярным термин стал после Второй мировой, когда Европа приходила в себя после немецкой оккупации. Потому коллаборант прежде всего преследовался за сотрудничество с нацистами.

И здесь надо понимать: преследование есть ключевое слово. Многолетний демократический опыт европейских стран вступил в острый конфликт с ситуацией, когда наказания за измену очухавшиеся от ужасов оккупации люди требовали здесь и сейчас. Жажда мести была сильнее уважения к законам, которое европейцам прививали минимум три предшествующих войне поколения. Те же Францию и Италию накрыла волна самосудов. По разным данным, только в августе 1944 года в этих странах свершилось от 15 до 100 (!) тысяч расправ над пособниками гитлеровцев – или над теми, кого люди считали таковыми.

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Вот зачем понадобились законы, определяющие допустимую и недопустимую грань сотрудничества с врагом. Одно дело, когда официант в кафе обслуживает господ немецких офицеров, получая за это чаевые от них и жалование от хозяина, чтобы семья не умерла с голоду. И совсем другое – когда официант и его хозяин охотно выполняют роли тайных агентов гестапо, отправляя в тюрьму своих соотечественников. Если в той или иной стране граждане привыкли в целом доверять следствию и судам, то должны признать: в каждом отдельном случае закон разберется. И кого попало - не накажет.

Однако историческая память украинцев хранит другие практики. В СССР еще товарищ Сталин своим решением сделал потенциальными изменниками всех, кто был на оккупированной территории. Была даже такая статья в советских анкетах. Ограничения в правах могли получить не только сами бывшие в оккупации, но и все их родственники. Анкета, кстати, действовала вплоть до августа 1991-го. Но даже когда Союз приказал долго жить, анкеты того образца хранились и были актуальными. Это смешно – чтобы не печатать дополнительно, ведь расходы и такое прочее. Когда приходилось заполнять их, в этой графе любезно разрешали ставить прочерк.

Показательно, что законопрект № 7425 подготовлен политиками, которые изо всех сил стараются не допустить советской практики коллективной ответственности. Именно нежеланием чесать всех под одну гребенку объясняется задержка. Нормы об усилении ответственности за сотрудничество с врагом еще рассматривает комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Чтобы не получилось, как в фильме Леонида Быкова "Аты-баты, шли солдаты". Кто помнит, в нем молодой Богдан Бенюк сыграл новобранца, только что призванного в Красную Армию после освобождения от немцев его рядной Рязанщины. И его командир, сыгранный Владимиром Конкиным, возмутился, когда узнал – парень работал на врага, пахал землю в своей деревне. Лейтенант даже потребовал исключить солдата из комсомола, подумывая о трибунале за измену. Но за парня вступился другой солдат, с такой же историей. И до офицера дошло: есть сознательное сотрудничество с врагом, то есть – предательство, а есть печальная практика выживания.

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Яркой иллюстрацией возможного действия законопректа "О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма" может служить недавняя инициатива вице-премьера Вячеслава Кириленко. Он предложил вносить в специальный реестр украинских артистов, дающих гастроли в России. А в Украине они должны выступать с маркировкой "сотрудничает с державой-агрессором", отчисляя часть гонорара на нужны армии. Сама по себе идея пока не жизнеспособна. Но если пройдет законопроект № 7425, такие граждане официально станут коллаборантами. И получат то наказание либо ограничение, которое предусмотрит данный закон.

Может ли каждый, кто живет сегодня в ОРДЛО, называться предателем, работающим на оккупанта? Нет. Под это определение легко подходят руководители так называемых "республик" и сотрудники их "администраций". Люди, воюющие в "ополчении" и стреляющие в наших воинов и мирных граждан – уже не коллаборационисты, а военные преступники, которым предъявляется совсем другой счет. Но есть также целые группы наших сограждан, которые не живут в ОРДЛО, на подконтрольном Донбассе, в прифронтовых регионах – однако при этом коллаборантами являются. Они проповедуют пророссийские настроения в телеэфирах, со страниц газет, интернет-изданий, на своих платформах в соцсетях. Часто агитация ведется за деньги агрессора, только есть и такие, кому чужие деньги не нужны, зато хочется подчиниться чужому государству.

Речь, сами понимаете, о представителях Оппозиционного блока, экс-"регионалах" вне парламента, затаившихся коммунистах и пророссийски настроенных деятелях культуры. И даже о гражданах, принципиально ставящих спутниковую антенну-"тарелку", чтобы смотреть российское телевидение. А еще с врагом, пусть даже не так открыто, сотрудничает всякий, кто распространяет российский и пророссийский контент. Вот чью деятельность нужно ограничить законодательно – тогда и самосудов не будет.

Андрей Кокотюха, журналист, писатель