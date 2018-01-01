Приближается месяц, роковой для всех тиранов

Послепутинскую Россию ожидает настоящая битва компроматов, в которой борцы за власть постараются полностью уничтожить друг друга.

Март – месяц, роковой для многих тиранов

Всю прошедшую неделю по Сети ходили разговоры о болезни российского президента Владимира Путина . Сведения были подтверждены на официальном уровне – правда, кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что его шеф всего лишь простужен. Но за этим господином давно закрепилась прочная репутация "раз говорит, значит, врёт". И в сетевых разговорах уже мелькает роковое слово "туберкулёз" …

Высказываются, правда, и предположения, что это какая-то тонкая игра со стороны Кремля, но поверить в это трудно. Путин, с самого начала козырявший отменной физической формой, выставляет напоказ своё нездоровье за месяц до выборов ради неких тайных целей? Полноте. Здесь никакие возможные плюсы не перевешивают очевидных минусов. Наоборот, любые проблемы со здоровьем российского президента всячески скрывались бы, если бы их только можно было скрыть. А скрыть обычную простуду не так уж трудно.

Между тем, приближается март – месяц, роковой для многих тиранов. Конечно, нам, просвещённым европейцам XXI века, глупо верить в приметы. Но всё же… Скажем, ни один из трёх английских королей по имени Ричард не умер своей смертью. Все три королевские династии Франции – Капетинги, Валуа и Бурбоны – завершились последовательным царствованием трёх братьев. А март оказался фатальным и для Юлия Цезаря, и для Ивана Грозного, и для российского императора Павла, и для его правнука Александра II, и для Сталина. Достаточно перечитать известное стихотворение Александра Городницкого "Мартовские иды".

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О Сталине в этой ситуации, конечно, вспомнили – не могли не вспомнить. Ярче всех высказался эмигрировавший из России оппозиционный журналист Аркадий Бабченко: "Из достоверных источников стало известно, что Путин действительно серьезно заболел. Сутки он лежал на ковре в своем кабинете, в луже собственной мочи, куда охрана боялась войти, но через три дня ̶Б̶е̶р̶и̶я̶ Песков все же решился, приоткрыл дверь, увидел картину маслом, дрожащими руками достал золотой "Верту", набрал непослушными пальцами номер ̶М̶а̶л̶е̶н̶к̶о̶в̶а̶ Сечина и... Незамедлительно башни Кремля начинают мощнейшую подковерную борьбу за власть. Кино и немцы. Похороны Сталина в прямом эфире. Володин сжирает Медведева. Пригожин арестовывает и расстреливает Суркова. Тихона Шевкунова топят в Москва-реке, предварительно отравив, выпустив в него пять пуль из нагана, повесив и сбросив с моста".

Говорить о прямых аналогиях не стоит, но почему бы не рассмотреть возможность выключения Владимира Путина из практической политики? Речь не обязательно идёт о физической смерти. Например, российский президент не сможет исполнять свои обязанности по состоянию здоровья. Что тогда? Чем это обернётся для России, для всего мира, и в первую очередь для Украины?

Прежде всего выяснится, что со смертью Сталина здесь куда больше различий, чем совпадений. Сталин умер в относительно благополучной стране. СССР на тот момент ни с кем напрямую не воевал (о Корее – отдельный разговор), его экономика вполне успешно восстанавливалась после войны. В современной РФ дела обстоят далеко не так радужно. Владимир Путин оставит после себя целую охапку проблем, как внешних, так и внутренних. Тут и конфликт на Донбассе, и санкции из-за аннексии Крыма, и сирийский чемодан, который нести неудобно, а бросить жалко, и переход российской знати на Западе в разряд неприкасаемых… А ведь бюрократы в РФ, столкнувшись с проблемой, ищут не способ её решения, а того, на кого можно свалить ответственность за неё. Так что в этом случае всё будет далеко не столь благостно, как в 1953 году.

Но в другом пункте сходство налицо. Путин, Сталин и вообще любой тиран в принципе не может иметь какого-то определённого преемника, поскольку он по умолчанию – огромная угроза. В России никакой политик с президентскими амбициями не может быть и близко подпущен к принятию решений. Политическая система РФ организована таким образом, что место Путина в ней может занимать только Путин.

Предположим, Путин в ближайшем будущем, скажем так, выбывает. В этом случае, согласно конституции, премьер-министр Дмитрий Медведев (условный "Маленков") становится и. о. президента. Но всю полноту власти получить ему никто не позволит.

Поскольку Россия в последние годы активно воюет вне своих пределов, это привело к возрастанию значения военного министра Сергея Шойгу. Однако и он не настолько силён, чтобы возглавить государство.

Кроме того, Россия – это ещё и Чечня во главе с местным царьком Рамзаном Кадыровым. С одной стороны, президентское кресло в Москве для него недостижимо, с другой – именно Кадыров располагает наиболее мобильными и боеспособными в стране вооружёнными силами, пусть и не слишком многочисленными. И при этом для него неприемлем любой российский президент, кроме Путина – хотя бы потому, что у любого другого президента возникнет к Рамзану Ахматовичу слишком много вопросов. Сама логика событий отводит Кадырову роль собаки на сене: он это сено не съест, но и других по возможности постарается до него не допустить.

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Наконец, помимо истеблишмента, есть ведь и оппозиция, сейчас по большей части идущая за Алексеем Навальным. В последние месяцы она показала себя достаточно значительной силой, а что же будет в отсутствие Путина? Кто бы ни пришёл к власти, он будет вынужден считаться с ней, а то и поделиться толикой этой самой власти.

Прежде чем переходить к окончательным выводам, вспомним ещё раз о событиях 1953 года. В то время основная масса граждан была исключена из процесса принятия решений гораздо больше, чем в нынешней России, да и информационное пространство контролировалось властью в намного большей мере, чем сейчас. И тем не менее один из претендентов на первое место, Лаврентий Берия, был облит таким потоком грязи, что в ней трудно отделить правду от вымысла. Берия, конечно, был далеко не святым – но на фоне его образа, представленного публике, даже Гитлер выглядит относительно приличным человеком.

Что же будет сейчас, когда большинство жителей РФ имеет доступ и к Фейсбуку, и к другим прелестям интернета, и существует множество электронных СМИ? Пожалуй, послепутинскую Россию ожидает настоящая битва компроматов, в которой борцы за власть постараются полностью уничтожить друг друга. Широкая общественность узнает очень много интересного: и кто виновен в гибели малайзийского "Боинга", и кто застрелил Бориса Немцова, и кто засылал "ополченцев" на Донбасс, и кто организовал убийство Анны Политковской… Незапятнанных среди российской политической элиты нет, грехов за ней накопилось изрядное количество – и все эти грехи выйдут наружу.

Итак, вряд ли кто-то после ухода Путина (неважно, ухода просто с должности или из жизни) сможет единолично занять его место. В мягком варианте это будет нечто вроде коалиционного правительства, в жёстком может дойти и до гражданской войны.

Так или иначе, на агрессивной внешней политике России придётся поставить крест – хозяевам Кремля будет попросту не до этого. РФ будет вынуждена уйти и с Донбасса, и из Сирии. Киев сможет восстановить контроль над всей территорией Луганской и Донецкой областей до самой российской границы.

Возвращение Крыма – вопрос куда более сложный, но, скорее всего, и здесь откроется простор для каких-то дипломатических манёвров. Во всяком случае, Москва должна будет признать: государственная принадлежность Крыма и Севастополя – проблема, которую нужно как-то решать. Это немыслимо, пока у власти в России Путин, ведь он именно захват Крыма числит своей главной победой.

Конечно, все эти рассуждения – чисто гипотетические, исходящие из сдачи власти Путиным или его смерти. А он, быть может, ещё и нас с вами переживёт. Не хотелось бы, но…

Илья Федосеев, блогер, журналист для "Главреда"