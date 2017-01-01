Пристегивайте ремни. Украину ждет тяжелейший экономический кризис

Скандал вокруг главы Нацбанка Валерии Гонтаревой подорвет доверие МВФ, а новость о письме Порошенко в ФСБ усугубит политический кризис.

ризис нас ждет похуже, чем в 14-15 годах. Украину ждет кризис, который по силе может быть похожим на 90-е. Reuters

В принципе, уже можно пристегивать ремни.

По ощущениям, уже в ближайшее время нас ждут серьезные экономические потрясения.

Для обывателя они будут связаны, как обычно, с дефицитом валюты, скачком курса доллара и ростом цен.

Причины - отсутствие программы сотрудничества с МВФ, которая не будет продолжена не только из-за отсутствия реформ.

Скандал с участием личного банкира президента Пасенюка и главы НБУ Гонтаревой в отмывании 1.5 млрд долл Януковича - что не могло не быть не согласовано с Порошенко - заморозит все программы международной финансовой помощи.

Потому что скандал этот уже является международным.

А письмо Порошенко директору ФСБ России - параллельно, ужесточит политический кризис внутри страны, что сделает невозможным рыночные валютные займы.

Останется классический способ перекачки в резервы Нацбанка сбережений граждан + скупка через банки за счет населения ОВГЗ правительства.

Однако это будет вести только к ускорению инфляции и, снова же, росту курса - так как необеспеченная гривна будет щедро расходоваться на подкуп плебса перед выборами.

На фоне мертвой промышленности, углубляющегося дефицита платежного баланса и общего непрофессионализма власти - кризис нас ждет похуже, чем в 14-15 годах.

Боюсь, что по силе он может быть ближе к 90-м.

Впрочем, как и любой другой кризис - это будет очередной дорогой платой за ошибку выбора.

Прежде всего, ошибку выбора людей которым мы доверили судьбу этой - пока еще нашей - страны.

Александр Дубинский, журналист